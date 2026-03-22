Le PSG avait «une équipe de fêtards» : «On finissait en boite de nuit»

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Aujourd’hui, pour pouvoir performer au plus haut niveau, il faut avoir une hygiène de vie irréprochable. Les écarts doivent être rares, ce qui n’était pas forcément le cas il y a quelques années encore. C’est ainsi qu’au PSG, alors que le professionnalisme est actuellement de mise, les joueurs n’hésitaient pas à faire la fête.

Entre le PSG actuel et celui d’il y a quelques années, il y a bien des différences. Alain Roche a ainsi fait partie de ce club de la capitale dans le passé. Ayant porté le maillot parisien entre 1992 et 1998, celui qui était défenseur central avait notamment pu raconter le quotidien d’un joueur du PSG de l’époque. Et voilà qu’à l’époque, comme a pu le révéler Alain Roche, on n’hésitait pas sortir faire la fête…

Mercato - PSG : Départ acté ? Luis Enrique a (déjà) choisi son remplaçant ! https://t.co/xPvKtc2EJ9 — le10sport (@le10sport) March 21, 2026

« Aujourd'hui, on ne peut plus rien faire » « Le joueur était le plus fêtard pendant mes années PSG ? A l'époque où je jouais, on avait vraiment une équipe de fêtards. On a a changé. On jouait, on allait ensuite au resto et on finissait en boîte de nuit. Aujourd'hui, on ne peut plus rien faire. Avec les smartphones et les réseaux sociaux, vous êtes grillé direct. Cobos, Fournier et Bravo étaient souvent les meneurs. Luis Fernandez savait que ses joueurs sortaient pas mal et il lui arrivait de nous accompagner mais il savait aussi qu'on était professionnels et qu'on savait fixer des limites. De toute façon, ce n'était pas lui qui allait nous dire de ne pas nous amuser. Il n'était pas forcément le bon exemple (rires) ! », avait expliqué Alain Roche dans un entretien au Figaro en 2016.