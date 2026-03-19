«Pas impossible...» : L’information d’un journaliste qui devrait rassurer et plaire aux fans du PSG

Pierrick Levallet

Si le PSG a validé son billet pour les quarts de finale de la Ligue des champions avec sa victoire contre Chelsea, le club de la capitale a également annoncé une mauvaise nouvelle après la rencontre. Une information d’un journaliste serait toutefois susceptible de rassurer les supporters des Rouge-et-Bleu en marge de la double confrontation contre Liverpool.

Ce mardi soir, le PSG a confirmé sa qualification pour les quarts de finale de la Ligue des champions. Après avoir gagné le match aller (5-2), le club de la capitale s’est imposé sur la pelouse de Chelsea (0-3). Mais malgré ce succès, les Rouge-et-Bleu ont annoncé une mauvaise nouvelle en marge de la double confrontation contre Liverpool sur la scène européenne.

Mercato - PSG : Ce célèbre journaliste annonce un été très agité à Paris ! https://t.co/ozdD7dLdN5 — le10sport (@le10sport) March 19, 2026

Le PSG annonce une mauvaise nouvelle après Chelsea Le PSG a en effet révélé une blessure assez grave de Bradley Barcola. « Victime d’une entorse ligamentaire sévère de la cheville droite lors du match d’hier contre Chelsea, Bradley Barcola sera indisponible ces prochaines semaines » ont annoncé les champions d’Europe 2025 à travers un communiqué. L’international français pourrait ainsi manquer la double confrontation contre Liverpool. Mais une nouvelle information pourrait rassurer les supporters du PSG à ce sujet.