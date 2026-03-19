«Pas impossible...» : L’information d’un journaliste qui devrait rassurer et plaire aux fans du PSG

Si le PSG a validé son billet pour les quarts de finale de la Ligue des champions avec sa victoire contre Chelsea, le club de la capitale a également annoncé une mauvaise nouvelle après la rencontre. Une information d’un journaliste serait toutefois susceptible de rassurer les supporters des Rouge-et-Bleu en marge de la double confrontation contre Liverpool.
Ce mardi soir, le PSG a confirmé sa qualification pour les quarts de finale de la Ligue des champions. Après avoir gagné le match aller (5-2), le club de la capitale s’est imposé sur la pelouse de Chelsea (0-3). Mais malgré ce succès, les Rouge-et-Bleu ont annoncé une mauvaise nouvelle en marge de la double confrontation contre Liverpool sur la scène européenne.
Le PSG annonce une mauvaise nouvelle après Chelsea
Le PSG a en effet révélé une blessure assez grave de Bradley Barcola. « Victime d’une entorse ligamentaire sévère de la cheville droite lors du match d’hier contre Chelsea, Bradley Barcola sera indisponible ces prochaines semaines » ont annoncé les champions d’Europe 2025 à travers un communiqué. L’international français pourrait ainsi manquer la double confrontation contre Liverpool. Mais une nouvelle information pourrait rassurer les supporters du PSG à ce sujet.
«Ça va dépendre de la manière dont Barcola récupère»
« Possible qu’il soit sur la feuille de match pour le match aller. Evidemment, là, il faut le dire, les examens ont été réalisés le lendemain du match face à Chelsea. Le protocole souvent au PSG, ils ont tendant à rallonger un peu les protocoles de reprise d’environ une semaine pour minimiser les risques de rechute. Ça va dépendre de la manière dont Barcola récupère. On sait que c’est un joueur qui récupère très bien, qui est un grand professionnel. Donc il n’est pas impossible de voir Barcola sur la feuille de match pour la rencontre aller au Parc des Princes face à Liverpool » a indiqué Giovanni Castaldi dans L’Equipe de Greg sur La Chaîne L’Equipe. Reste maintenant à voir comment Bradley Barcola se remettra de sa blessure à la cheville. À suivre...