Un joueur du PSG menacé avant cette annonce

Les semaines se suivent et semblent empirer pour un joueur du PSG. Pourtant important il y a peu, son statut a été bouleversé et les performances de son concurrent direct ne font que compliquer sa situation sportive. Au point où un objectif personnel qu'il s'était fixé pourrait lui échapper à l'approche d'une grande annonce pour cet été...
Au PSG, ils sont plusieurs à être régulièrement appelés chez les Bleus par Didier Deschamps. Après être repassé par la case des Espoirs, Warren Zaïre-Emery a retrouvé le château de Clairefontaine de l'équipe de France A. Le Ballon d'or Ousmane Dembélé, les attaquants latéraux Bradley Barcola et Désiré Doué bénéficient eux aussi de convocations à chaque rassemblement. Et quand bien même Lucas Hernandez n'est pas un titulaire indiscutable, le champion du monde 2018 est lui aussi de la partie le plus souvent possible.
Deschamps veut pour le moment «tendre la main» à Chevalier
Néanmoins, recruté pour environ 50M€ par le PSG l'été dernier, Lucas Chevalier n'a plus la même cote en équipe de France en raison de son déclassement dans la hiérarchie des gardiens au Paris Saint-Germain. Matvey Safonov a désormais la priorité aux yeux de Luis Enrique engendrant une chute à un rôle de 3ème gardien en sélection comme Didier Deschamps l'a confié ce jeudi en conférence de presse, souhaitant lui « tendre la main » dans ces moments difficiles en club comme avec d'autres internationaux avant lui.
«Ce n'est pas pour autant qu'ils ont la garantie d'être là le 13 mai...»
Pour autant, la vérité de mars n'est pas celle de mai. Et le 13 mai prochain, Didier Deschamps serait susceptible de communiquer une liste de 23 à 26 joueurs pour la Coupe du monde (11 juin - 19 juillet) dans laquelle le nom de Lucas Chevalier pourrait ne pas apparaître. « Je ne suis pas non plus ultra conservateur. Vous pouvez ne pas être d'accord avec moi (sur Chevalier). De par mon fonctionnement, c'est important pour moi que les joueurs puissent savoir ça. Ce n'est pas pour autant qu'ils ont la garantie d'être là le 13 mai au soir. Je me reposerai les mêmes questions, et encore plus pour le Mondial. Je me laisse toujours la possibilité de réfléchir. Ce que j'ai décidé pour ce rassemblement, je peux être amené à changer pour dans deux mois ».