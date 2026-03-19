Un joueur du PSG menacé avant cette annonce

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Les semaines se suivent et semblent empirer pour un joueur du PSG. Pourtant important il y a peu, son statut a été bouleversé et les performances de son concurrent direct ne font que compliquer sa situation sportive. Au point où un objectif personnel qu'il s'était fixé pourrait lui échapper à l'approche d'une grande annonce pour cet été...

Au PSG, ils sont plusieurs à être régulièrement appelés chez les Bleus par Didier Deschamps. Après être repassé par la case des Espoirs, Warren Zaïre-Emery a retrouvé le château de Clairefontaine de l'équipe de France A. Le Ballon d'or Ousmane Dembélé, les attaquants latéraux Bradley Barcola et Désiré Doué bénéficient eux aussi de convocations à chaque rassemblement. Et quand bien même Lucas Hernandez n'est pas un titulaire indiscutable, le champion du monde 2018 est lui aussi de la partie le plus souvent possible.

🚨 𝗟𝗨𝗖𝗔𝗦 𝗖𝗛𝗘𝗩𝗔𝗟𝗜𝗘𝗥 🇫🇷 𝗡’𝗘𝗦𝗧 𝗣𝗔𝗦 𝗦𝗔𝗧𝗜𝗦𝗙𝗔𝗜𝗧 𝗗𝗘 𝗦𝗔 𝗦𝗜𝗧𝗨𝗔𝗧𝗜𝗢𝗡 𝗔𝗨 𝗣𝗦𝗚. 😬



Certains clubs dont Tottenham ont déjà flairé le coup estival en se positionnant s'il venait à décider de partir. 👀



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Deschamps veut pour le moment «tendre la main» à Chevalier Néanmoins, recruté pour environ 50M€ par le PSG l'été dernier, Lucas Chevalier n'a plus la même cote en équipe de France en raison de son déclassement dans la hiérarchie des gardiens au Paris Saint-Germain. Matvey Safonov a désormais la priorité aux yeux de Luis Enrique engendrant une chute à un rôle de 3ème gardien en sélection comme Didier Deschamps l'a confié ce jeudi en conférence de presse, souhaitant lui « tendre la main » dans ces moments difficiles en club comme avec d'autres internationaux avant lui.