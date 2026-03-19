Mercato - PSG : 90M€ pour un attaquant de l'équipe de France, le transfert «complètement dingue»

Ces dernières années, le PSG n'a pas lésiné sur les moyens pour offrir à Luis Enrique l'effectif dont il avait besoin, notamment pour aboutir à la saison dernière exceptionnelle. Toutefois, cela n'a pas empêché les Parisiens de commettre certaines erreurs qui continuent à faire parler.
Dans les dernières heures du mercato estival 2023, le PSG boucle le transfert de Randal Kolo Muani pour 90M€ en provenance de l'Eintracht Francfort. Un dossier qui s'est transformé en immense flop puisque l'attaquant de l'équipe de France est désormais prêté à Tottenham où il déçoit. Et lors d'un débat sur La Chaîne L'EQUIPE concernant le montant des transferts, notamment en Premier League, Ludovic Obraniak s'est arrêté sur Hugo Ekitike... mais également Randal Kolo Muani. Et il n'en revient toujours pas.
Le transfert de Kolo Muani choque toujours Obraniak
« On dit qu’abondance de biens de nuit pas. Là en l’occurrence je trouve qu’il y a un manque d’exigence. S’ils se laissent aller ? Non, mais ils ont tellement d’argent, à l’image de Liverpool. Ils ont claqué 500 millions d’euros et ils n’ont pas amélioré le niveau de l’équipe. Même Ekitiké, 100 millions d’euros… ça me paraît complètement dingue. Kolo Muani pareil, à 90 millions d’euros ça me paraît totalement dingue. En fait, ils dérèglent le marché et ils ne prennent pas forcément les meilleurs joueurs. Les meilleurs joueurs ne sont pas tous en Angleterre », estime-t-il sur le plateau de L'EQUIPE de Greg, avant de poursuivre.
«Kolo Muani, à 90 millions d’euros ça me paraît totalement dingue»
« Mbappé est en Espagne, il y en a quelques uns chez nous, en Allemagne… Ils ont quand même perdu pas mal de stars et c’est vrai que le trop plein d’argent fait que… Alors après je peux aussi comprendre que leur championnat est intense. C’est intense la Premier League, il y a quand même une homogénéité par le redéploiement des droits TV. C’est de plus en plus dur de battre Watford, etc… Ils laissent une énergie folle, ce qui peut aussi expliquer les résultats en Coupes d’Europe. Leur championnat est tellement… Tous les week-ends ils s’arrachent, partout où tu vas tu te fais secouer. Sur la Coupe d’Europe ils ont moins de jus », ajoute Ludovic Obraniak.