Mercato - PSG : 90M€ pour un attaquant de l'équipe de France, le transfert «complètement dingue»

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Ces dernières années, le PSG n'a pas lésiné sur les moyens pour offrir à Luis Enrique l'effectif dont il avait besoin, notamment pour aboutir à la saison dernière exceptionnelle. Toutefois, cela n'a pas empêché les Parisiens de commettre certaines erreurs qui continuent à faire parler.

Dans les dernières heures du mercato estival 2023, le PSG boucle le transfert de Randal Kolo Muani pour 90M€ en provenance de l'Eintracht Francfort. Un dossier qui s'est transformé en immense flop puisque l'attaquant de l'équipe de France est désormais prêté à Tottenham où il déçoit. Et lors d'un débat sur La Chaîne L'EQUIPE concernant le montant des transferts, notamment en Premier League, Ludovic Obraniak s'est arrêté sur Hugo Ekitike... mais également Randal Kolo Muani. Et il n'en revient toujours pas.

Le transfert de Kolo Muani choque toujours Obraniak « On dit qu’abondance de biens de nuit pas. Là en l’occurrence je trouve qu’il y a un manque d’exigence. S’ils se laissent aller ? Non, mais ils ont tellement d’argent, à l’image de Liverpool. Ils ont claqué 500 millions d’euros et ils n’ont pas amélioré le niveau de l’équipe. Même Ekitiké, 100 millions d’euros… ça me paraît complètement dingue. Kolo Muani pareil, à 90 millions d’euros ça me paraît totalement dingue. En fait, ils dérèglent le marché et ils ne prennent pas forcément les meilleurs joueurs. Les meilleurs joueurs ne sont pas tous en Angleterre », estime-t-il sur le plateau de L'EQUIPE de Greg, avant de poursuivre.