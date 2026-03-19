Mercato - PSG : Luis Enrique refuse une recrue, ça fait débat sur la chaîne L'Equipe

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Depuis quelque temps, aucune recrue n'est validée par le conseiller sportif du PSG qu'est Luis Campos sans l'aval de l'autre facette du duo : Luis Enrique. L'entraîneur du Paris Saint-Germain se serait opposé à plusieurs profils proposés par le dirigeant portugais par le passé. Et alors qu'une indisponibilité handicapante est à souligner, un débat a animé le plateau de L'Equipe du soir mercredi.

Le Paris Saint-Germain sera-t-il capable de conserver son titre de champion d'Europe raflé le 31 mai dernier à l'Allianz Arena ? Contrairement à l'exercice précédent, le comité directeur travaillant de concert avec Luis Enrique n'a pas mis la main sur une recrue capable d'avoir un impact immédiat dans l'effectif cet hiver lorsque Khvicha Kvaratskhelia avait tout fait basculer à compter de janvier 2025 selon l'analyse de Nabil Djellit. Le journaliste de France Football présent sur le plateau de L'Equipe du soir a tiré la sonnette d'alarme après le communiqué médical du PSG.

Bradley Barcola pourrait être absent pendant 1 mois : la grosse tuile pour le PSG ? 🚑



🗨️ @Nabil_djellit : « Paris n'a pas de marge. Ils n'ont régénéré personne et aucun joueur ne peut le remplacer. »#EDS pic.twitter.com/Jf4O3VTOYB — L'Équipe du soir (@lequipedusoir) March 18, 2026

«Ce que je constate c'est qu'il surutilise les mêmes sans les avoir régénéré. Ils n'ont pas pris de joueurs au mercato» « Victime d’une entorse ligamentaire sévère de la cheville droite lors du match contre Chelsea, Bradley Barcola sera indisponible ces prochaines semaines », voici ce qu'on peut lire dans le point médical publié par le Paris Saint-Germain sur son site internet. Une mauvaise nouvelle tant on sait ce que Bradley Barcola a apporté lors de la double confrontation contre Chelsea en 1/8ème de finale de Ligue des champions. Au cours du mercato hivernal, seul Dro Fernandez a déposé ses valises au Campus PSG. Nabil Djellit est monté au créneau mercredi soir. « Je trouve qu'ils n'ont pas de marge. Tu me dis (s'adressant à Guillaume Dufy) que c'est un grand club et qu'ils ont un grand budget, je rappelle encore une fois que (Khvicha) Kvaratskhelia par exemple a fait basculer la saison du Paris Saint-Germain en arrivant la saison dernière au mercato. Ce que je constate c'est qu'il surutilise les mêmes sans les avoir régénéré. Ils n'ont pas pris de joueurs au mercato. Il y a un mec qui est en forme, qui est une bonne surprise, et il est out. Tu veux mettre qui à sa place ? Quel joueur lui ressemble concrètement dans l'effectif à Barcola ? ».