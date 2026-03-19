Mercato - «A 45M€, l’OM va le vendre» : Un transfert record annoncé ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Pour trouver trace de la plus grosse vente de l’histoire de l’OM, il faut remonter à quelques années en arrière. En effet, en 2016, Michy Batshuayi était transféré à Chelsea pour environ 40M€. Depuis, le club phocéen n’a jamais vendu un joueur aussi cher ou même plus. Mais voilà qu’à l’occasion du prochain mercato estival, l’OM pourrait avoir l’occasion de battre ce record.

La saison n’est pas encore terminée, mais voilà qu’il est déjà question du prochain mercato estival du côté de l’OM. Un nom est actuellement au coeur des nombreuses rumeurs : Mason Greenwood. Arrivé en 2024 à Marseille, l’Anglais va-t-il repartir pour une troisième année sur la Canebière ? Pas sûr. En effet, Greenwood est courtisé par les plus grands clubs européens comme la Juventus et l’Atlético de Madrid. Ce qui pourrait par la même occasion permettre à l’OM d’encaisser un joli chèque d’ici quelques mois et pourquoi pas en faire la plus grosse vente de son histoire.

OM - Benatia : Les explications d'un journaliste de La Provence après l’enquête qui a fait du bruit https://t.co/XmqjTUh73E — le10sport (@le10sport) March 18, 2026

« Ils vont le vendre » L’avenir de Mason Greenwood pourrait bien s’écrire loin de l’OM. Mais l’une des questions est de savoir à quel prix sera vendu l’Anglais. Alors qu’une somme de 50M€ pourrait convaincre le club phocéen, cela pourrait très bien se négocier en-dessous. « Là, ils vont le vendre. 50M€, peut-être même à 40, 45M€, l’OM va le vendre. Je vous le signe, à 42-43M€, ils le vendent. Ça serait un coup financier formidable. Il a maintenu l'OM à haut niveau et il aura été rentabilisé », expliquait Grégory Ascher sur le plateau de L’Equipe de Greg. « Je pense que McCourt, en plus il a un gros salaire, à 40 millions, il lui dit : ”Vas-y, je t’y emmène” », confiait même Benoit Trémoulinas.