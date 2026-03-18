Mercato - PSG : Une recrue déjà annoncée pour cet été à cause de ce départ ?

Pierrick Levallet

Le PSG a fait une mauvaise pioche l’été dernier sur le mercato. Une recrue estivale parisienne n’a clairement pas su s’imposer jusqu’à présent. Cette dernière pourrait ainsi envisager un départ à l’issue de la saison. Et de ce fait, les dirigeants parisiens devront chercher un moyen de remplacer le joueur en question.

Peu actif sur le mercato ces derniers mois, le PSG ne s’est contenté que de quatre arrivées entre l’été dernier et cet hiver. Lucas Chevalier, Illya Zabarnyi, Renato Marin et Dro Fernandez ont débarqué dans la capitale cette saison. Seulement, le recrutement parisien n’a pas été une franche réussite. Lucas Chevalier a notamment perdu sa place au profit de Matvey Safonov dans les buts de Luis Enrique. Et si la situation ne s’arrange pas, l’international français pourrait envisager l’idée d’un départ.

PSG : Accusé par Daniel Riolo et d’autres journalistes, un Parisien lâche une réponse pour se défendre https://t.co/WvlJbbJCtD — le10sport (@le10sport) March 18, 2026

«Lucas Chevalier ne peut pas rester dans un rôle de numéro 2» « Si la situation ne change pas, il y aura un sujet cet été. Même s’il n’est pas du genre à abandonner à la première difficulté, Lucas Chevalier ne peut pas rester dans un rôle de numéro 2. Certains clubs le savent et ont déjà pris des renseignements. Vraiment sans information, c’est plus une intuition. Je pense que si Paris accepte de laisser partir Chevalier, il y aura le recrutement d’un gardien n°1 et que Luis Enrique ne fera pas de Safonov son gardien pour débuter la saison » a confié le journaliste Loïc Tanzi dans une session de question/réponse pour L’Equipe.