Mercato - PSG : «Il ne peut pas rester dans ce rôle», ce départ qui risque de chambouler le vestiaire

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le Paris Saint-Germain a vu un changement de rapport de forces s’opérer au fil de la saison. Le vestiaire a en effet témoignage d’une nouvelle hiérarchie à un poste clé qui n’était pas la vérité lors du début du championnat. Au point où un nouveau départ serait une hypothèse à ne certainement pas écarter.

Au PSG, comme dans tous les clubs, il existe des statuts dans le vestiaire. Que ce soit sur le plan sportif avec l’importance du rôle du joueur dans l’équipe ou financier au niveau de la masse salariale, il y a différents groupes. 10 joueurs de champ qui peuvent permuter rapidement et voir leur place de titulaire devenir un rôle de remplaçant du jour au lendemain… et un gardien. En général, la volonté d’un entraîneur hormis lors du passage de Mauricio Pochettino au PSG avec Gianluigi Donnarumma et Keylor Navas en 2021/2022 est d’avoir un portier numéro un et une doublure.

🎙️ @Scipionista : "Chelsea est passé à côté de son match, car le PSG les a détruits mentalement. Il ne reste plus que cinq matchs avant le back-to-back, on peut de nouveau commencer à y croire. Safonov a été très rassurant, le PSG tient peut-être enfin son gardien fiable." pic.twitter.com/5rx5E6lina — HORS-JEU 🏟️ (@HorsJeuTwitch) March 18, 2026

«Lucas Chevalier ne peut pas rester dans un rôle de numéro 2» Au début de la saison, il a semblé que Lucas Chevalier recruté pour environ 50M€ était censé prendre la suite de Donnarumma en partance pour Manchester City à l’époque. Mais finalement, n’ayant pas apporté entière satisfaction, c’est Matvey Safonov qui bénéficie à présent du rôle de gardien titulaire. Ce fut encore une fois le cas mardi soir à Londres pour le 1/8ème de finale retour de Ligue des champions face à Chelsea (3-0) et depuis la blessure contractée par l’international français à Monaco à la fin du mois de novembre dès que le Russe fut physiquement apte à jouer. Une situation tout simplement plus tenable pour Chevalier selon Loïc Tanzi. « Si la situation ne change pas, il y aura un sujet cet été. Même s’il n’est pas du genre à abandonner à la première difficulté, Lucas Chevalier ne peut pas rester dans un rôle de numéro 2 ».