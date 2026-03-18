Mercato - PSG : Luis Campos négocie en secret le transfert d’une vieille connaissance !

L'été prochain, le PSG pourrait bien frapper fort pour se renforcer après plusieurs périodes de transferts assez discrètes. Luis Campos est ainsi déjà actif en coulisses et aurait activé ses réseaux afin de tenter un joli coup avec un joueur qu'il a très bien connu par le passé.
Et si le PSG sortait enfin de la torpeur sur le mercato. L'été prochain, le club de la capitale pourrait se montrer beaucoup plus actif que lors des précédents marchés. Plusieurs pistes commencent à circuler, tandis que des départs sont également à prévoir. Comme toujours, Randal Kolo Muani sera l'un des dossiers chauds de l'été. L'attaquant français, actuellement prêté à Tottenham, va revenir au PSG à l'issue de la saison, mais il ne sera pas conservé.
Luis Campos tente un échange Kolo Muani-David
Et le PSG a peut-être déjà trouvé la solution. En effet, selon les informations de La Gazzetta dello Sport, la Juventus est toujours intéressée par Randal Kolo Muani et serait prête à lâcher 40M€ pour le recruter, un an après avoir finalement préféré Loïs Openda au dernier moment. Une situation qui a donné une idée à Luis Campos. Le média italien ajoute en effet que le directeur sportif du PSG souhaiterait récupérer Jonathan David dans l'opération. « Ce n’est pas encore une négociation, mais c’est déjà bien plus qu’une simple suggestion », précise la Gazzetta qui assure donc que la démarche de Luis Campos est concrète. Cela permettrait de résoudre deux problèmes d'un coup : enfin trouver une porte de sortie définitive à Kolo Muani, tout en offrant un avant-centre technique à Luis Enrique.
Un joueur qu'il connaît très bien
Et Luis Campos a un autre atout dans sa manche : Il connaît parfaitement l'entourage de Jonathan David. Et pour cause, c'est lui qui était allé chercher l'attaquant canadien à La Gantoise en 2020 pour remplacer Victor Osimhen au LOSC. Un belle réussite compte tenu des cinq belles saisons de Jonathan David à Lille, qui avait rejoint la Juventus l'été dernier à l'issue de son contrat dans le Nord de la France. Mais il est clairement en situation d'échec à Turin, qui ne dirait pas non à l'idée de s'en séparer, surtout si cela ouvre la porte au retour de Randal Kolo Muani.