Mercato - PSG : Luis Campos négocie en secret le transfert d’une vieille connaissance !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L'été prochain, le PSG pourrait bien frapper fort pour se renforcer après plusieurs périodes de transferts assez discrètes. Luis Campos est ainsi déjà actif en coulisses et aurait activé ses réseaux afin de tenter un joli coup avec un joueur qu'il a très bien connu par le passé.

Et si le PSG sortait enfin de la torpeur sur le mercato. L'été prochain, le club de la capitale pourrait se montrer beaucoup plus actif que lors des précédents marchés. Plusieurs pistes commencent à circuler, tandis que des départs sont également à prévoir. Comme toujours, Randal Kolo Muani sera l'un des dossiers chauds de l'été. L'attaquant français, actuellement prêté à Tottenham, va revenir au PSG à l'issue de la saison, mais il ne sera pas conservé.

Mercato - PSG : Un champion du monde ouvre la porte à un transfert ! https://t.co/zDBVTyTKTP — le10sport (@le10sport) March 18, 2026

Luis Campos tente un échange Kolo Muani-David Et le PSG a peut-être déjà trouvé la solution. En effet, selon les informations de La Gazzetta dello Sport, la Juventus est toujours intéressée par Randal Kolo Muani et serait prête à lâcher 40M€ pour le recruter, un an après avoir finalement préféré Loïs Openda au dernier moment. Une situation qui a donné une idée à Luis Campos. Le média italien ajoute en effet que le directeur sportif du PSG souhaiterait récupérer Jonathan David dans l'opération. « Ce n’est pas encore une négociation, mais c’est déjà bien plus qu’une simple suggestion », précise la Gazzetta qui assure donc que la démarche de Luis Campos est concrète. Cela permettrait de résoudre deux problèmes d'un coup : enfin trouver une porte de sortie définitive à Kolo Muani, tout en offrant un avant-centre technique à Luis Enrique.