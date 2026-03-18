Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Certes, le mercato estival n’ouvre pas ses portes de sitôt. Néanmoins, un dossier revient avec insistance dans les médias ces derniers temps concernant une opération proche des 40M€. Elle concerne un élément de l’équipe de France de Didier Deschamps. La presse italienne a remis une pièce dans la machine ce mercredi.

Le PSG sort tout juste d’une belle soirée européenne à Stamford Bridge avec une victoire nette et sans bavure décrochée sur la pelouse de Chelsea en 1/8ème de finale retour de Ligue des champions (3-0). L’aventure continue pour le tenant du titre de C1 avec un cap sur les quarts de finale lorsqu’en parallèle, un joueur qui semble être concerné par un transfert à l’approche du mercato estival joue très gros.

ℹ️✅🤝La Juve et le PSG travaillent sur les détails de l'accord concernant Kolo Muani ! Le PSG espère récupérer environ 40 millions d'euros de la vente de Kolo Muani afin d'éviter toute perte en capital.



🗞 Gazzetta pic.twitter.com/es5oWIFebW — ParisSG INFOS (@Paris_sginfos) March 18, 2026

Kolo Muani, une saison en enfer avant de revenir au PSG ? Ce mercredi, Randal Kolo Muani pourrait voir son ultime chance de gagner un trophée s’envoler cette saison s’envoler avec son club. Prêté à Tottenham par le PSG pour l’intégralité de l’exercice, l’international français pointe à la 16ème place de Premier League avec les Spurs, en étant plus en lice à la fois pour la Carabao Cup et la FA Cup. Au Tottenham Hotspur Stadium se déroulera le 1/8ème de finale retour de Ligue des champions contre l’Atletico de Madrid. Les hommes d’Igor Tudor auront fort à faire puisqu’il faudra renverser la vapeur après une défaite concédée à Madrid sur le score de 5 buts à 2 la semaine dernière.