Certes, le mercato estival n’ouvre pas ses portes de sitôt. Néanmoins, un dossier revient avec insistance dans les médias ces derniers temps concernant une opération proche des 40M€. Elle concerne un élément de l’équipe de France de Didier Deschamps. La presse italienne a remis une pièce dans la machine ce mercredi.
Le PSG sort tout juste d’une belle soirée européenne à Stamford Bridge avec une victoire nette et sans bavure décrochée sur la pelouse de Chelsea en 1/8ème de finale retour de Ligue des champions (3-0). L’aventure continue pour le tenant du titre de C1 avec un cap sur les quarts de finale lorsqu’en parallèle, un joueur qui semble être concerné par un transfert à l’approche du mercato estival joue très gros.
Kolo Muani, une saison en enfer avant de revenir au PSG ?
Ce mercredi, Randal Kolo Muani pourrait voir son ultime chance de gagner un trophée s’envoler cette saison s’envoler avec son club. Prêté à Tottenham par le PSG pour l’intégralité de l’exercice, l’international français pointe à la 16ème place de Premier League avec les Spurs, en étant plus en lice à la fois pour la Carabao Cup et la FA Cup. Au Tottenham Hotspur Stadium se déroulera le 1/8ème de finale retour de Ligue des champions contre l’Atletico de Madrid. Les hommes d’Igor Tudor auront fort à faire puisqu’il faudra renverser la vapeur après une défaite concédée à Madrid sur le score de 5 buts à 2 la semaine dernière.
Le PSG attend 40M€ de la Juventus pour le transfert de Randal Kolo Muani
En cas d’élimination, ce sera une saison blanche pour Randal Kolo Muani avant de retrouver le PSG puisque son prêt à Tottenham ne dispose d’aucune option d’achat. Passé par la Juventus pendant les six premiers mois de 2025, l’attaquant sous contrat au PSG jusqu’en 2028 figurerait toujours dans les petits papiers de la Vieille Dame. La Gazzetta dello Sport fait état d’un potentiel accord sur les bases d’un montant avoisinant les 40M€. C’est le prix réclamé par le PSG qui aurait bon espoir d’éviter une perte en capital après ses 90M€ investis il y a presque trois ans de cela pour Kolo Muani.