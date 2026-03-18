Mercato - OM : Le transfert qui avait été validé par Deschamps, «c'est mieux pour nous»

Axel Cornic

La saison a été riche en rebondissements pour l’Olympique de Marseille, qui a notamment perdu son entraineur ainsi que son président. Mais la crise semble avoir commencé bien plus tôt, avec notamment une énorme polémique qui avait éclaté dès la première journée de Ligue 1, en aout 2025.

Décidément, la stabilité n’est pas la spécialité à Marseille. On a vu des nombreux joueurs rejoindre puis quitter aussi vite l’OM ces dernières années, certains même après seulement une saison. C’est le cas d’Adrien Rabiot, qui semblait pourtant pouvoir devenir l’un des piliers du projet marseillais.

Mercato - OM : Un nouveau buteur annoncé pour Habib Beye et c’est «une bonne idée» https://t.co/MlYvzdGjiA — le10sport (@le10sport) March 17, 2026

Quand l’OM se débarrassait de Rabiot Tout s’est joué après une défaite à Rennes, lors de la première journée de Ligue 1. Une bagarre a éclaté dans le vestiaire entre l’international français et Jonathan Rowe, poussant les dirigeants de l’OM à les mettre tous les deux sur la liste des transferts. Un choix qui avait été énormément critiqué à l’époque et qui avait également fait couler beaucoup d’encre, avec les deux camps qui se renvoyaient la faute. Mais finalement une solution a été trouvée dans les derniers jours du mercato estival.