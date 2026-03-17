Mercato - OM : Le prochain transfert confirmé sur La Chaine L’Equipe ? «À 42-43M€, ils le vendent»

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

En attendant de savoir si Habib Beye réussira à qualifier son équipe pour la prochaine édition de la Ligue des champions, l’avenir de plusieurs joueurs de l’OM commence déjà à interroger. Sur La Chaine L’Equipe, on semble penser qu’un Olympien ne sera plus à Marseille la saison prochaine et que le club n’hésitera pas à s’en séparer contre environ 40M€.

L’avenir est encore flou à l’OM, entre une qualificaition en Ligue des champions qui n’est pas encore assurée, alors qu’un nouveau président, ainsi qu’un directeur sportif, sont attendus prochainement. En attendant, le futur de Mason Greenwood fait déjà parler. Ce mardi, la Gazzetta dello Sport indique que la Juventus serait intéressée par l’ailier âgé de 24 ans, sous contrat jusqu’en juin 2029 et dont la valeur est estimée à 50M€ par le site Transfermarkt.

Mercato - OM : Le prochain gros transfert à Marseille est déjà connu ? https://t.co/3vM16iXuJm — le10sport (@le10sport) March 17, 2026

« L’OM va le vendre » « Je rappelle que la Juventus n’a pas acheté Kolo Muani à ce prix-là. Ils veulent des prêts gratuits sur 3 mois et demi. S’il vous plait, je voudrais faire un crédit… Mais là, ils vont le vendre. 50M€, peut-être même à 40, 45M€, l’OM va le vendre à un an de la fin de son contrat (Greenwood est sous contrat jusqu’en 2029, ndlr) », a réagi Grégory Ascher sur le plateau de L’Équipe de Greg.