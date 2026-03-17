Mercato - OM : Le prochain transfert confirmé sur La Chaine L’Equipe ? «À 42-43M€, ils le vendent»

En attendant de savoir si Habib Beye réussira à qualifier son équipe pour la prochaine édition de la Ligue des champions, l’avenir de plusieurs joueurs de l’OM commence déjà à interroger. Sur La Chaine L’Equipe, on semble penser qu’un Olympien ne sera plus à Marseille la saison prochaine et que le club n’hésitera pas à s’en séparer contre environ 40M€.
L’avenir est encore flou à l’OM, entre une qualificaition en Ligue des champions qui n’est pas encore assurée, alors qu’un nouveau président, ainsi qu’un directeur sportif, sont attendus prochainement. En attendant, le futur de Mason Greenwood fait déjà parler. Ce mardi, la Gazzetta dello Sport indique que la Juventus serait intéressée par l’ailier âgé de 24 ans, sous contrat jusqu’en juin 2029 et dont la valeur est estimée à 50M€ par le site Transfermarkt.
« L’OM va le vendre »
« Je rappelle que la Juventus n’a pas acheté Kolo Muani à ce prix-là. Ils veulent des prêts gratuits sur 3 mois et demi. S’il vous plait, je voudrais faire un crédit… Mais là, ils vont le vendre. 50M€, peut-être même à 40, 45M€, l’OM va le vendre à un an de la fin de son contrat (Greenwood est sous contrat jusqu’en 2029, ndlr) », a réagi Grégory Ascher sur le plateau de L’Équipe de Greg.
« Je vous le signe, à 42-43M€, ils le vendent »
« Je vous le signe, à 42-43M€, ils le vendent », a-t-il assuré. « Ça serait un coup financier formidable. Il a maintenu l'OM à haut niveau et il aura été rentabilisé. » Également présent en plateau, Benoît Trémoulinas estime que l’OM pourrait se séparer de Mason Greenwood pour moins que ça : « Je pense que McCourt, en plus il a un gros salaire, à 40 millions, il lui dit : ”Vas-y, je t’y emmène”. » Il est important de souligner qu’un pourcentage reviendra à Manchester United en cas de vente de Mason Greenwood. « Sur la situation contractuelle, l'OM a 60% des droits économiques du joueur, 100% des droits sportifs, avec une possibilité, en cas de qualification en Ligue des champions, d'augmenter de 5% pour arriver à 65% », indiquait Pablo Longoria au mois de décembre dernier.