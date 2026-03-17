Mercato - OM : «Il ne sera plus là», le départ d'Habib Beye annoncé sur RMC !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Arrivé sur le banc de l'OM pour remplacer Roberto De Zerbi, Habib Beye présente un bilan positif sur le plan comptable, mais beaucoup moins en ce qui concerne le jeu. Une situation qui semble intenable sur le long terme, au point que sur RMC, on parie déjà sur son futur.

En pleine crise, l'OM avait décidé de tout changer, à commencer par son entraîneur Roberto De Zerbi. Le technicien italien a été remplacé par Habib Beye qui réalise des débuts contrastés marqués par l'élimination en Coupe de France contre Toulouse. En Ligue 1, l'OM reste toutefois sur trois victoire de rang contre l'OL, Toulouse et Auxerre, qui permettent aux Marseillais d'être actuellement sur le podium et donc directement qualifiés pour la Ligue des champions. Mais bien que sur le plan comptable, cela se passe bien, difficile d'en dire autant concernant le fond de jeu, ce qui pousse Christophe Dugarry à envisager un départ d'Habib Beye à la fin de la saison.

2 - Habib Beye est le premier entraîneur à être éliminé avec 2 clubs de Ligue 1 différents sur une même édition de la Coupe de France sur l’après-guerre (Rennes en 8e, Marseille en 1/4). Accroc. #OMTFC pic.twitter.com/RSdvCTC3ks — OptaJean (@OptaJean) March 4, 2026

Dugarry pense que Beye ne sera pas conservé « Non, on il ne faut pas se contenter de ce genre de match (face à Auxerre). Ça n’a aucun sens. Après, je comprends le diagnostic fait par Habib Beye. Je comprends qu’il a un but, et un but unique, se qualifier pour la Ligue des Champions directement, donc il faut prendre des points. Et bien jouer, on attendra. Ça parait assez clair. Si ça se trouve, dans trois mois, il ne sera plus là non plus. Je ne sais pas, je n’ai jamais été entraineur, il arrive dans un club sous pression, au maximum de sa pression, avec des supporters désabusés, dégoûtés, des joueurs qui n’ont pas l’air mieux, et qui sont beaucoup plus malades que ce qu’il a pu constater à son arrivée… », explique-t-il au micro de Rothen s'enflamme sur RMC, avant de poursuivre.