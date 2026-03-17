Pierre Ménès - Habib Beye, le clash qui a failli partir en bagarre…

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Avant d'être passé par le Stade Rennais puis aujourd'hui sur le banc de l'OM, Habib Beye a été consultant sur Canal + pendant douze ans. Le coach marseillais a multiplié les soirées en plateau avec Pierre Ménès dans le CFC, et ce dernier raconte un gros clash qui avait éclaté en 2017 avec Beye. Un clash qui avait même failli se transformer en bagarre...

Le 23 octobre 2017, l'OM et le PSG se neutralisaient en Ligue 1 au stade Vélodrome (2-2) avec notamment un magnifique coup-franc inscrit par Edinson Cavani à la toute dernière minute de la rencontre, qui avait climatisé les supporters marseillais. À cette époque, Habib Beye n'était pas encore l'entraîneur de l'OM mais consultant sur Canal +. Et ce soir-là, il s'est sévèrement accroché avec Pierre Ménès sur le plateau du Canal Football Club en débriefant ce choc.

«J’ai rarement vu ça» : Le «comportement» à l’OM qui inquiète Pierre Ménès https://t.co/UXGWPEWy0y — le10sport (@le10sport) March 15, 2026

« On en est presque venus aux mains » En novembre 2024, sur sa chaine Youtube Pierrot le Foot, Pierre Ménès a raconté cette scène avec Habib Beye : « Il y a une fois, au moment de l’égalisation sur coup-franc de Cavani dans le Clasico, ce but si célèbre, on en est presque venus aux mains avec Habib Beye. Je ne supportais pas qu’il me parle comme un enfant de 8 ans, avec cette condescendance, à mon sens très typique de son comportement et c’est monté… », révèle l'ancien consultant de Canal + sur l'entraîneur de l'OM.