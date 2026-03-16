«Un vicieux» : Quand Zidane s’est bagarré en plein match !

Considéré comme l’un des meilleurs de sa génération, Zinédine Zidane avait toutefois la réputation d’être un joueur au sang chaud. L’ancien numéro 10 de l’équipe de France pouvait parfois piquer des crises de colère qui lui faisaient commettre des gestes assez déplacés. L’ex-international français a notamment été pris dans une bagarre en plein match dans les années ‘90.

Devenu entraîneur de renom, Zinédine Zidane s’était construit une réputation solide en tant que joueur. Le Ballon d’Or 1998 était considéré comme l’un des meilleurs de sa génération. Mais l’ancien numéro 10 de l’ équipe de France était également connu pour ses crises de colère sur le terrain. Tout le monde se souvient de son « coup de boule » sur Marco Materazzi en finale de la Coupe du monde 2006 . Mais bien avant cela, Zinédine Zidane a été impliqué dans une bagarre... en plein match !

Pour cela, il faut remonter au 21 janvier 1995. Zinédine Zidane était alors une étoile montante chez les Girondins de Bordeaux , qui se déplaçaient sur la pelouse de l’ ASSE . Et la seconde période de la rencontre a donné lieu à une bagarre générale assez folle. Agacé par le marquage du milieu défensif Piotr Swierczewki , Zizou lui a donné un coup. Le Polonais a alors répliqué en lui rendant la pareille. Témoin de la scène, Didier Sénac a alors déboulé pour défendre Zinédine Zidane et frapper le joueur stéphanois. Bixente Lizarazu s’en est également mêlé en donnant un coup de pied à Piotr Swierczewki , déjà au sol après avoir été poussé par Didier Sénac .

«Il n’a pas arrêté de provoquer Zinédine Zidane»

Un défenseur des Girondins de Bordeaux et Grégory Coupet, qui évoluait alors chez les Verts, ont tenté de calmer tout le monde. Mais c’était sans compter sur Christophe Dugarry, qui a également pété les plombs en s’en prenant directement à Piotr Swierczewki. Laurent Blanc est alors intervenu pour repousser son futur coéquipier en équipe de France. Après cette scène, seul Piotr Swierczewki a été expulsé. « Sénac m’a provoqué tout le match. Je suis énervé. Regardez mon nez, il n’est plus droit. Pourquoi l’arbitre m’expulse mais ne donne pas de carton rouge au joueur de Bordeaux ? » avait alors pesté le Polonais après la partie, dans des propos rapportés par Football.fr. « Swierczewski, le Polonais de Saint-Étienne, est un provocateur, un vicieux. On le connait en première division. Il n’a pas arrêté de provoquer Zinédine Zidane (…) Je ne dirais pas qu’il méritait çà mais ça devait arriver » a répliqué Didier Sénac de son côté.

La rencontre s’est soldée par une victoire de l’ASSE (2-1). Après la victoire stéphanoise, la commission de la discipline de la LFP a sanctionné Bixente Lizarazu de trois matches de suspension, Christophe Dugarry de quatre rencontres et Didier Sénac de deux mois de suspension.