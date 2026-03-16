Bertrand Latour dénonce un harcèlement au micro de Canal +

Depuis quelques temps maintenant, Bertrand Latour est une voix importante sur Canal +. L’ancien journaliste de L’Equipe est l’un des chroniqueurs qui entourent Hervé Mathoux dans le Canal Football Club. Et il ne s’est d’ailleurs pas privé de dénoncer un certain harcèlement au micro de l’émission de la chaîne cryptée.
Avec son arrivée sur Canal +, Bertrand Latour est devenu une voix plutôt importante de le paysage audiovisuel du football français. Anciennement à L’Equipe, le journaliste est désormais chroniqueur dans le Canal Football Club aux côtés de Laure Boulleau et Samir Nasri. Bertrand Latour s’est d’ailleurs permis de dénoncer un certain harcèlement au micro de l’émission animée par Hervé Mathoux.
Zinédine Zidane harcelé par la presse, «ça me heurte»
« La sortie de Zidane au Bernabeu avec la presse ? On sait comment est la presse espagnole, moi là ça ne me choque pas. Il allait voir son équipe jouer, il sort du stade Zinedine Zidane est dans la rue, les journalistes sont là. Quand il est harcelé par les journalistes quand il va à l'enterrement de Rolland Courbis, ça me heurte par rapport au contexte, mais là il sort d'un match de foot et il est Zidane. S'il est en train de dîner avec sa femme, je vais dans votre sens, là ça ne me choque pas particulièrement » a lancé le journaliste dans le Canal Football Club.
Zinédine Zidane affole la presse à chaque fois
Il faut dire que Zinédine Zidane attire les foules. Avec son avenir qui ne cesse de faire parler, le Ballon d’Or 1998 étant pressenti pour prendre la succession de Didier Deschamps sur le banc de l’équipe de France, la presse ne manque jamais une occasion de lui courir après pour lui soutirer des informations. Lorsque l’ancien numéro 10 des Bleus apparaît en public, ses sorties se font toujours remarquer. Et sa présence au Bernabéu récemment n’a pas dérogé à la règle.