Bertrand Latour dénonce un harcèlement au micro de Canal +

Pierrick Levallet

Depuis quelques temps maintenant, Bertrand Latour est une voix importante sur Canal +. L’ancien journaliste de L’Equipe est l’un des chroniqueurs qui entourent Hervé Mathoux dans le Canal Football Club. Et il ne s’est d’ailleurs pas privé de dénoncer un certain harcèlement au micro de l’émission de la chaîne cryptée.

Avec son arrivée sur Canal +, Bertrand Latour est devenu une voix plutôt importante de le paysage audiovisuel du football français. Anciennement à L’Equipe, le journaliste est désormais chroniqueur dans le Canal Football Club aux côtés de Laure Boulleau et Samir Nasri. Bertrand Latour s’est d’ailleurs permis de dénoncer un certain harcèlement au micro de l’émission animée par Hervé Mathoux.

Laure Boulleau et Bertrand Latour : Le message d’alerte lancé sur Canal + https://t.co/ymdojKv1Nu — le10sport (@le10sport) March 10, 2026

Zinédine Zidane harcelé par la presse, «ça me heurte» « La sortie de Zidane au Bernabeu avec la presse ? On sait comment est la presse espagnole, moi là ça ne me choque pas. Il allait voir son équipe jouer, il sort du stade Zinedine Zidane est dans la rue, les journalistes sont là. Quand il est harcelé par les journalistes quand il va à l'enterrement de Rolland Courbis, ça me heurte par rapport au contexte, mais là il sort d'un match de foot et il est Zidane. S'il est en train de dîner avec sa femme, je vais dans votre sens, là ça ne me choque pas particulièrement » a lancé le journaliste dans le Canal Football Club.