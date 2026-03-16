Il balance sur Canal+, la sortie qui ne va pas plaire à Kylian Mbappé

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Aux abonnés absents depuis trois semaines à présent, Kylian Mbappé semble viser un retour aux affaires pour mardi soir avec le déplacement du Real Madrid sur la pelouse de Manchester City dans le cadre du 1/8ème de finale retour de Ligue des champions. Touché au genou, le buteur de la Casa Blanca serait prêt à reprendre du service après une période faste collectivement parlant pour son équipe sans lui. Un point qui a été soulévé sur Canal+.

Une entorse au genou qui le tient éloigné des terrains depuis la fin du mois de février. Déjà au terme de l'année civile 2025, Kylian Mbappé avait déjà été contraint de rester à l'écart toujours à cause d'une diminution au genou. Cela fait quelque temps que la blessure de l'attaquant star du Real Madrid et du capitaine de l'équipe de France anime l'actualité du club merengue. Et notamment en raison de son voyage à Paris pour la consultation de spécialistes au tout début du mois de mars.

"Je les vois à l'abri d'une remontada [...] Chelsea reste une équipe inexpérimentée..."



Bertrand Latour ne voit pas les Blues capables de remonter le PSG mardi soir sur CANAL+ FOOT 📺#CFC | #UCL pic.twitter.com/KrfddSEH5k — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) March 15, 2026

«C'est quand même très surprenant la forme du Real Madrid vous ne trouvez pas» Depuis la mise à l'écart de Kylian Mbappé, le Real Madrid a signé quatre victoires en cinq rencontres dont un succès contre Manchester City en 1/8ème de finale de Ligue des champions (3-0) et face à Elche samedi soir (4-1). Sur le plateau du Canal Football Club, Bertrand Latour n'a pas pris de gants pour s'attaquer à Mbappé au vu de la dynamique collective au Real Madrid sans lui. « C'est quand même très surprenant la forme du Real Madrid vous ne trouvez pas ? Quand Mbappé est pichichi, on en parle 10 minutes ici au CFC. Là on passe assez rapidement sur le match, on a montré les images, mais on n'a pas vraiment réagi ».