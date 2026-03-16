Il balance sur Canal+, la sortie qui ne va pas plaire à Kylian Mbappé

Aux abonnés absents depuis trois semaines à présent, Kylian Mbappé semble viser un retour aux affaires pour mardi soir avec le déplacement du Real Madrid sur la pelouse de Manchester City dans le cadre du 1/8ème de finale retour de Ligue des champions. Touché au genou, le buteur de la Casa Blanca serait prêt à reprendre du service après une période faste collectivement parlant pour son équipe sans lui. Un point qui a été soulévé sur Canal+.
Une entorse au genou qui le tient éloigné des terrains depuis la fin du mois de février. Déjà au terme de l'année civile 2025, Kylian Mbappé avait déjà été contraint de rester à l'écart toujours à cause d'une diminution au genou. Cela fait quelque temps que la blessure de l'attaquant star du Real Madrid et du capitaine de l'équipe de France anime l'actualité du club merengue. Et notamment en raison de son voyage à Paris pour la consultation de spécialistes au tout début du mois de mars.
«C'est quand même très surprenant la forme du Real Madrid vous ne trouvez pas»
Depuis la mise à l'écart de Kylian Mbappé, le Real Madrid a signé quatre victoires en cinq rencontres dont un succès contre Manchester City en 1/8ème de finale de Ligue des champions (3-0) et face à Elche samedi soir (4-1). Sur le plateau du Canal Football Club, Bertrand Latour n'a pas pris de gants pour s'attaquer à Mbappé au vu de la dynamique collective au Real Madrid sans lui. « C'est quand même très surprenant la forme du Real Madrid vous ne trouvez pas ? Quand Mbappé est pichichi, on en parle 10 minutes ici au CFC. Là on passe assez rapidement sur le match, on a montré les images, mais on n'a pas vraiment réagi ».
«On me dit depuis un an et demi que sans lui le Real Madrid n'est rien»
Le journaliste de Canal+ a profité du débriefing des rencontres disputées par le Real Madrid contre Manchester City et Elche cette semaine afin de souligner un point important contre lequel il se bat depuis un bon moment : le club merengue n'est pas dépendant de Kylian Mbappé. « Il y a quand même 3-0 contre City, là ils en mettent 4 (ndlr Elche). Ils sont dans une grande forme quand Mbappé n'est pas là. On me dit depuis un an et demi qu'il n'y a que lui qui est capable de marquer au Real Madrid et que sans lui le Real Madrid n'est rien... ».