Kylian Mbappé et le «caviar» : La punchline lâchée par Thierry Henry

A 27 ans, Kylian Mbappé est aujourd’hui considéré comme l’un des meilleurs joueurs du monde. Pour autant, malgré ce statut, l’attaquant du Real Madrid est régulièrement la cible de vives et nombreuses attaques. Une situation qui n’a pas manqué de faire réagir Thierry Henry, qui a livré son regard sur ce que peut vivre Mbappé.
Kylian Mbappé est un joueur qui divise. Si l’attaquant du Real Madrid a ses fans, il a aussi ses détracteurs. Et ces derniers sont nombreux et bruyants. En effet, le capitaine de l’équipe de France n’est pas épargné par les critiques, devant ainsi désormais vivre avec ces nombreuses attaques à son encontre. Et voilà que Thierry Henry a semble-t-il une explication à cela.
« Quand on donne tout le temps du caviar aux gens… »
Dans des propos accordés à Goal, Thierry Henry s’est ainsi confié sur le cas de Kylian Mbappé. Lâchant notamment une punchline pour évoquer la situation de son compatriote, le champion du monde 98 a confié : « Pour moi, je ne pense même pas au Ballon d'Or, qui vient avec ce que vous faites. Je pense simplement que c'est un gars qui a commencé avec... il n'a joué que deux Coupes du monde et est allé deux fois en finale. Il a marqué dans les deux, il en a gagné une, il en a perdu une. Peu de gens peuvent en dire autant. Peu de gens ont fait cela. Mais malheureusement pour Kylian, quand on donne tout le temps du caviar aux gens, il suffit d'un seul jour dans l'année où on ne le fait pas pour qu'on se fasse descendre en flammes. C'est fou, mais c'est comme ça. C'est le niveau où il se trouve ».
« Cela vous montre que vous êtes un joueur exceptionnel, car sinon, on ne parlerait pas de vous »
Thierry Henry a ensuite ajouté concernant Kylian Mbappé : « Parfois, il est jugé sur ce qu'il ne fait pas ou ce qu'il n'a pas encore fait. Et les gens ont tendance à oublier ce qu'il a accompli, ce qui me fait dire : « OK, je comprends, je ne dis pas qu'il a droit à une passe, mais peut-on parfois être justes ? » Il y a tellement d'attentes envers ce garçon depuis qu'il a 16 ans, et il a presque toujours répondu présent. Vu son comportement, ses statistiques, ses trophées et ses chiffres, il ne s'en sort pas si mal. Mais, comme je l'ai dit, un jour, si vous n'apportez pas de caviar à votre hôte, il se plaindra. C'est comme ça, et le joueur qu'il est, je pense que d'une certaine manière, il doit simplement l'accepter. Cela vous montre que vous êtes un joueur exceptionnel, car sinon, on ne parlerait pas de vous. Mais tout ce que je sais, c'est que ce gars n'a disputé que deux Coupes du monde et s'est rendu deux fois en finale. Je veux dire, s'il en dispute une troisième, ce n'est même plus l'histoire de la France, c'est l'histoire de la Coupe du monde ».