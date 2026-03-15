Kylian Mbappé et le «caviar» : La punchline lâchée par Thierry Henry

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A 27 ans, Kylian Mbappé est aujourd’hui considéré comme l’un des meilleurs joueurs du monde. Pour autant, malgré ce statut, l’attaquant du Real Madrid est régulièrement la cible de vives et nombreuses attaques. Une situation qui n’a pas manqué de faire réagir Thierry Henry, qui a livré son regard sur ce que peut vivre Mbappé.

Kylian Mbappé est un joueur qui divise. Si l’attaquant du Real Madrid a ses fans, il a aussi ses détracteurs. Et ces derniers sont nombreux et bruyants. En effet, le capitaine de l’équipe de France n’est pas épargné par les critiques, devant ainsi désormais vivre avec ces nombreuses attaques à son encontre. Et voilà que Thierry Henry a semble-t-il une explication à cela.

«Sa mère m'a autorisé» : Quand Kylian Mbappé s'est fait «réprimander» par un coéquipier ! https://t.co/z2xohINdFm — le10sport (@le10sport) March 14, 2026

« Quand on donne tout le temps du caviar aux gens… » Dans des propos accordés à Goal, Thierry Henry s’est ainsi confié sur le cas de Kylian Mbappé. Lâchant notamment une punchline pour évoquer la situation de son compatriote, le champion du monde 98 a confié : « Pour moi, je ne pense même pas au Ballon d'Or, qui vient avec ce que vous faites. Je pense simplement que c'est un gars qui a commencé avec... il n'a joué que deux Coupes du monde et est allé deux fois en finale. Il a marqué dans les deux, il en a gagné une, il en a perdu une. Peu de gens peuvent en dire autant. Peu de gens ont fait cela. Mais malheureusement pour Kylian, quand on donne tout le temps du caviar aux gens, il suffit d'un seul jour dans l'année où on ne le fait pas pour qu'on se fasse descendre en flammes. C'est fou, mais c'est comme ça. C'est le niveau où il se trouve ».