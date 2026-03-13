Leo Messi ou Cristiano Ronaldo ? Après son départ du Real Madrid, il fait une annonce qui va faire parler !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Considérés comme deux des plus grands joueurs de tous les temps, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi alimentent les débats depuis deux décennies. Un ancien du Real Madrid a son avis sur la question et privilégie l’ancien crack du FC Barcelone, désormais à l’Inter Miami.

C’est le débat qui anime les fans de ballon rond depuis une vingtaine d’années : qui est le meilleur entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo ? Chaque supporter a son avis sur la question, et les joueurs aussi. Généralement, ceux du FC Barcelone ont un faible pour l’Argentin, tandis que ceux du Real Madrid privilégient le Portugais. Mais Eden Hazard fait exception.

«Ne me frappe pas» : Après tant d’années, Messi a craqué au PSG… https://t.co/threQoMje0 — le10sport (@le10sport) March 12, 2026

« Je pourrais dire Cristiano car je suis supporter du Real, mais… » Interrogé par la RTBF, l’ancien international belge a clairement tranché dans le débat du GOAT (plus grand de tous les temps) en la faveur de Lionel Messi. « J’ai toujours dit Messi parce que le football qu’il représente, c’est le football que moi j’adore. Je pourrais dire Cristiano car je suis supporter du Real, mais Cristiano est plus un grand buteur, un athlète incroyable alors que le football de Messi me représente plus », a expliqué Eden Hazard, passé durant quatre saisons au Real Madrid. Et d’ajouter : « Pour avoir pu jouer contre lui, tu arrives à un moment où tu te dis "wow", on a juste de la chance d’être nés et de l’avoir vu en direct pendant presque 20 ans. »