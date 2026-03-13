Kylian Mbappé : Son histoire d’amour avec une célébrité fait réagir sur TF1

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

D’habitude, Kylian Mbappé se fait très discret en dehors des terrains et on en savait pas énormément sur sa vie privée et notamment amoureuse. Mais voilà que ces derniers jours, le joueur du Real Madrid s’est retrouvé sous le feu de tous les projecteurs concernant sa relation avec l’actrice espagnole, Ester Exposito. Un couple qui n’a pas manqué de faire réagir dans les médias.

Touché au genou, Kylian Mbappé était dernièrement de passage à Paris pour venir voir un spécialiste afin de se débarrasser de ses douleurs. Mais voilà qu’on a parlé de la venue du joueur du Real Madrid dans la capitale pour une autre raison. En effet, le capitaine de l’équipe de France a animé la rubrique people en s’affichant avec celle qui serait aujourd’hui sa petite-amie, l’actrice espagnole révélée dans la série Elite, Ester Exposito.

« Sur le marché des célibataires, Kylian Mbappé jouait en Ligue des Champions, mais… » Kylian Mbappé et Ester Exposito ont ainsi passé du bon temps ensemble et ça n’est clairement pas passé inaperçu puisqu’on a pu voir de nombreuses photos et vidéos d’eux sur les réseaux sociaux. La lumière a donc été braquée sur ce couple. Et voilà qu’on a même parlé de Kylian Mbappé et Ester Exposito sur TF1. En effet, à l’occasion de la matinale de la chaine, Bonjour !, Julie Tomeï a d’abord annoncé : « Sur le marché des célibataires, Kylian Mbappé jouait en Ligue des Champions. Beau, riche, bien éduqué, 27 ans, mais le footballeur aurait déjà matché avec une belle Espagnole. On ne va pas se mentir, on ne la connait pas très bien en France cette Ester Exposito, elle est née en l’an 2000, et c’est une icône en Espagne depuis qu’elle a participé à la série Elite. Elle est la personnalité la plus populaire de son pays sur Instagram ».