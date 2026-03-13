Kylian Mbappé : Son histoire d’amour avec une célébrité fait réagir sur TF1

D’habitude, Kylian Mbappé se fait très discret en dehors des terrains et on en savait pas énormément sur sa vie privée et notamment amoureuse. Mais voilà que ces derniers jours, le joueur du Real Madrid s’est retrouvé sous le feu de tous les projecteurs concernant sa relation avec l’actrice espagnole, Ester Exposito. Un couple qui n’a pas manqué de faire réagir dans les médias.
Touché au genou, Kylian Mbappé était dernièrement de passage à Paris pour venir voir un spécialiste afin de se débarrasser de ses douleurs. Mais voilà qu’on a parlé de la venue du joueur du Real Madrid dans la capitale pour une autre raison. En effet, le capitaine de l’équipe de France a animé la rubrique people en s’affichant avec celle qui serait aujourd’hui sa petite-amie, l’actrice espagnole révélée dans la série Elite, Ester Exposito.
« Sur le marché des célibataires, Kylian Mbappé jouait en Ligue des Champions, mais… »
Kylian Mbappé et Ester Exposito ont ainsi passé du bon temps ensemble et ça n’est clairement pas passé inaperçu puisqu’on a pu voir de nombreuses photos et vidéos d’eux sur les réseaux sociaux. La lumière a donc été braquée sur ce couple. Et voilà qu’on a même parlé de Kylian Mbappé et Ester Exposito sur TF1. En effet, à l’occasion de la matinale de la chaine, Bonjour !, Julie Tomeï a d’abord annoncé : « Sur le marché des célibataires, Kylian Mbappé jouait en Ligue des Champions. Beau, riche, bien éduqué, 27 ans, mais le footballeur aurait déjà matché avec une belle Espagnole. On ne va pas se mentir, on ne la connait pas très bien en France cette Ester Exposito, elle est née en l’an 2000, et c’est une icône en Espagne depuis qu’elle a participé à la série Elite. Elle est la personnalité la plus populaire de son pays sur Instagram ».
« C’est ce qu’on appelle un power couple »
De son côté, à propos du couple Kylian Mbappé-Ester Exposito, Christophe Beaugrand a lui lâché : « C’est ce qu’on appelle un power couple. C’est-à-dire que c’est un couple de gens puissants. Elle est très célèbre, il est très célèbre. En tout cas, en Espagne, on ne parle que de ça ».