Tennis : Sa famille est menacée, les messages reçus par ce joueur français font froid dans le dos

Amadou Diawara

Après avoir remporté un match ce lundi, ce joueur de tennis français a reçu des messages de haine via Whatsapp. Par le biais d'un numéro espagnol, une personne a menacé de s'en prendre à sa famille, ayant fait clairement savoir qu'il détenait l'adresse de son frère.

En lice pour le Challenger de Cherbourg, Matteo Martineau s'est frotté à Keegan Smith au premier tour. Et le Français s'est imposé face à l'Américain en trois sets ce lundi (3-6, 7-6 [7], 6-2). Toutefois, le 326e mondial a reçu des messages particulièrement menaçants après sa victoire.

«Je vais te niq*** ta mère la pu**» Après son succès face à Keegan Smith ce lundi, Matteo Martineau a reçu plusieurs messages alarmants. Un premier de son frère, qui lui a envoyé une capture d'écran d'une conversation Whatsapp avec une personne ayant un numéro espagnol : « Je te jure que tu vas payer pour ton frère. J'espère que tu apprécieras la petite visite à la maison cette semaine. Je te promets que toute ta famille sera choquée », peut-on lire en anglais. Les autres messages lui ont été envoyé directement par ce même numéro espagnol, également sur Whatsapp. « Je crois que t'as pas dû encore bien comprendre. Ça va te faire une vraie sauvagerie. Guillaume regarde bien ce que je vais lui faire sale fils de pute. Tu veux continuer à jouer avec les couilles des gens. Je vais te niquer ta mère la pute. C'est la dernière chance que je te laisse avant de choquer toute ta famille », a écrit ce correspondant inconnu en français, ayant ajouté l'adresse du frère de Matteo Martineau.