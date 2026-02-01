Nadal débarque à l'Open d'Australie : Novak Djokovic sous le choc, c'est la «première fois»

Ce dimanche matin, Novak Djokovic, héros de la demi-finale de l’Open d’Australie remportée face à Jannik Sinner, n’a rien pu faire face à Carlos Alcaraz qui remporte le tournoi. Alors que son ancien rival Rafael Nadal a assisté à ce choc, le Serbe lui a fait passer un beau message à l’issue de ce match.
A 38 ans, Novak Djokovic était condamné à l’exploit. Le Serbe, vainqueur vendredi de Jannik Sinner en demi-finale de l’Open d’Australie, se retrouvait ce dimanche face à Carlos Alcaraz en finale du premier Grand Chelem de la saison. Malgré un premier set remporté, Djokovic s’est finalement incliné lors des trois manches suivantes (2-6, 6-2, 6-3, 7-5). Malgré cette première défaite lors d’une finale en Australie dans sa carrière, « Nole » s’est réjouit de la présence de son ancien grand rival Rafael Nadal en tribunes.
« C’est la première fois que tu viens voir une finale et c’est un sentiment étrange »
« Je voudrais parler à la légende qui se trouve en tribunes : Rafa. Cela fait bizarre de te voir en tribunes et pas sur le terrain. Je voulais juste te dire que ça a été un honneur de partager le court avec toi. C’est la première fois que tu viens voir une finale et c’est un sentiment étrange. Merci d’être venu », a ainsi confié Djokovic à l’Espagnol lors du discours de fin de rencontre. Le Serbe a également tenu à rendre un vibrant hommage au vainqueur du jour, Carlos Alcaraz.
Djokovic également impressionné par Alcaraz
« Je ne trouve plus de superlatifs, a indiqué Djokovic en conférence de presse. Il mérite chaque éloge qu'il reçoit de ses pairs et de toute la communauté du tennis. C'est un jeune homme très charmant. De bonnes valeurs, une belle famille. Et bien sûr, déjà un joueur de tennis légendaire qui a marqué l'histoire, à seulement 22 ans. C'est impressionnant. Il a progressé physiquement, mentalement, techniquement. Il cherche constamment à innover, et c'est exactement la mentalité qu'un champion doit nourrir. Je suppose que ces deux-là (avec Sinner) vont se battre pour les plus grands titres, et puis les jeunes joueurs comme moi vont essayer de rattraper leur retard. »