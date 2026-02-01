Nadal débarque à l'Open d'Australie : Novak Djokovic sous le choc, c'est la «première fois»

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce dimanche matin, Novak Djokovic, héros de la demi-finale de l’Open d’Australie remportée face à Jannik Sinner, n’a rien pu faire face à Carlos Alcaraz qui remporte le tournoi. Alors que son ancien rival Rafael Nadal a assisté à ce choc, le Serbe lui a fait passer un beau message à l’issue de ce match.

A 38 ans, Novak Djokovic était condamné à l’exploit. Le Serbe, vainqueur vendredi de Jannik Sinner en demi-finale de l’Open d’Australie, se retrouvait ce dimanche face à Carlos Alcaraz en finale du premier Grand Chelem de la saison. Malgré un premier set remporté, Djokovic s’est finalement incliné lors des trois manches suivantes (2-6, 6-2, 6-3, 7-5). Malgré cette première défaite lors d’une finale en Australie dans sa carrière, « Nole » s’est réjouit de la présence de son ancien grand rival Rafael Nadal en tribunes.

« C’est la première fois que tu viens voir une finale et c’est un sentiment étrange » « Je voudrais parler à la légende qui se trouve en tribunes : Rafa. Cela fait bizarre de te voir en tribunes et pas sur le terrain. Je voulais juste te dire que ça a été un honneur de partager le court avec toi. C’est la première fois que tu viens voir une finale et c’est un sentiment étrange. Merci d’être venu », a ainsi confié Djokovic à l’Espagnol lors du discours de fin de rencontre. Le Serbe a également tenu à rendre un vibrant hommage au vainqueur du jour, Carlos Alcaraz.