Djokovic fait sensation en Australie, Nadal dévoile ce qui l'impressionne le plus !

Un Novak Djokovic sensationnel. A 38 ans, le Serbe a réussi l’exploit de se hisser jusqu’à la finale de l’Open d’Australie en éliminant le grand favori Jannik Sinner. Si désormais, le mur Carlos Alcaraz se dresse devant l’homme aux 24 Grand Chelem, Rafael Nadal lui, a délivré son analyse de la rencontre.

Ce vendredi, Novak Djokovic a réalisé un exploit retentissant. Âgé de 38 ans, le Serbe, numéro 4 mondial, a éliminé le grand favori de l’Open d’Australie Jannik Sinner en cinq sets. S’il affrontera dans la nuit de samedi à dimanche Carlos Alcaraz pour un onzième titre à Melbourne, Djokovic a reçu le soutien de son ancien rival Rafael Nadal qui a analysé cette belle affiche.

« Si Novak gagne, je serai heureux pour lui, parce que ce qu’il fait à ce stade de sa carrière est, d’une certaine manière, assez spectaculaire » « Ce sera un plaisir de regarder la finale en vrai. Je n’ai pas assisté à un match professionnel depuis un moment, pour être honnête, et avant tout, je veux à nouveau profiter d’une grande bataille et d’un très haut niveau de tennis. Ensuite, d’une certaine manière, avec Novak, nous avons une histoire incroyable avec toutes ces années à nous battre pour les choses les plus importantes, et je lui souhaite vraiment le meilleur. Mais évidemment, Carlos vient de mon pays. J’ai une bonne relation avec lui. Nous avons partagé les Jeux olympiques ensemble. Nous avons partagé l’équipe d’Espagne. Et si Novak gagne, je serai heureux pour lui, parce que ce qu’il fait à ce stade de sa carrière est, d’une certaine manière, assez spectaculaire. Je serai heureux. Ce ne sera pas un drame pour moi. Mais si je dois soutenir quelqu’un, eh bien, je ressens le besoin de soutenir Carlos », a ainsi confié la légende espagnole dans des propos relayés par Tennis Actu.