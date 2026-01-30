Tennis : La femme de Gaël Monfils insultée par Sabalenka ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Eliminé dès le 1er tour de l’Open d’Australie face à Dane Sweeny, Gaël Monfils est toutefois resté du côté de Melbourne pour accompagner sa compagne. Eline Svitolina a en effet fait un très beau parcours pour le premier Grand Chelem de la saison. Ça s’est malheureusement arrêté aux portes de la finale avec une défaite face à Aryna Sabalenka. Une rencontre en marge de laquelle Svitolina a été insultée par son adversaire biélorusse ?

On connait désormais la finale du tableau féminin à l’Open d’Australie. Celle-ci opposera la numéro 1 mondiale Aryna Sabalenka à Elena Rybakina. La Biélorusse est donc au rendez-vous pour ce premier Grand Chelem de la saison, elle qui était annoncé comme la grande prétendante au titre à Melbourne. Pour arriver jusqu’en finale, Sabalenka s’est débarrassée de différentes concurrentes comme Victoria Mboko, Iva Jovic ainsi qu’Elina Svitolina, son adversaire en demi-finale. L’Ukrainienne, compagne de Gaël Monfils, n’aura pas vraiment fait le poids, s’inclinant en deux sets 6-2 6-3.

De la tension entre Sabalenka et Svitolina Cette rencontre entre Aryna Sabalenka et Elina Svitolina a également été l’occasion de voir que c’était toujours tendu entre les deux femmes. En effet, après la rencontre, après avoir perdu, l’Ukrainienne n’a pas voulu saluer son adversaire. C’est désormais devenu une habitude pour celle qui partage sa vie avec Gaël Monfils qui le fait à chaque fois qu’elle affronte une Russe ou une Biélorusse, comme Sabalenka, depuis l’invasion de son pays, l’Ukraine, par la Russie.

Sabalenka with a nice "fuck you" under the breath after beating Svitolina 😂 pic.twitter.com/361qHWWXL4 — Todd (@TBisEZ) January 29, 2026