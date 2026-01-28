Tennis : Une correction attend Novak Djovokic «il faut qu’il arrête»

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Alors que Roger Federer et Rafael Nadal ont eux raccroché les raquettes depuis un moment déjà, Novak Djokovic est lui toujours en activité. D’ailleurs, à 38 ans, le Serbe s’apprête à disputer une demi-finale à l’Open d’Australie. Afin de se qualifier pour la finale, Djokovic devra se frotter à Jannik Sinner. Une rencontre qui pourrait être décisive pour la suite de sa carrière ?

La nouvelle génération a pris le pouvoir sur le circuit ATP. Mais un ancien décide encore de faire un peu de résistance : Novak Djokovic. A 38 ans, le Serbe est toujours là et continue de performer à un haut niveau. Actuellement toujours en course à l’Open d’Australie, il s’apprête à disputer une demi-finale face à Jannik Sinner. Mais Djokovic a-t-il raison de continuer à jouer au plus haut niveau ? Pas sûr et ce match face à l’Italien pourrait être un dur retour à la réalité pour lui.

« A un moment donné, il va falloir qu’il arrête Le moment de dire stop est-il venu pour Novak Djokovic ? Vincent Moscato le pense. Au micro de RMC, il a estimé que le Serbe devait s’arrêter là et il pourrait d’ailleurs s'en rendre compte en se faisant corriger à l'occasion de son match face à Jannik Sinner en demi-finale de l'Open d’Australie : « A un moment donné, il va falloir qu’il arrête. Il cherche la bâton, il ne comprend pas. Tant qu’il ne se brulera pas, il ne s’arrêtera pas. Là, il va se faire déboiter contre Sinner, il ne va pas gagner un set et peut-être il va avoir une sortie. Il y a des mecs, ils ont besoin de ça. (…) Tous ses copains d'école sont à la retraite. Il faut qu'il arrête ! ».