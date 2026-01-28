Bientôt des «caméras sous la douche» ? L’alerte de Djokovic !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Aujourd’hui, les moindres faits et gestes des joueurs et joueuses de tennis sont épiés, comme on a pu encore le constater cette semaine avec le craquage de Coco Gauff après sa défaite à l’Open d’Australie, une scène qui s’est déroulée à l’abri des regards mais captée par les caméras. Novak Djokovic a pris position sur le sujet.

Novak Djokovic a profité de son passage devant les journalistes pour tirer la sonnette d’alarme, à l’issue d’un match où le Serbe a eu très chaud. Lorenzo Musetti avait en effet deux sets d’avance dans ce quart de finale de l'Open d'Australie, ce mercredi, avant d’être contraint d’abandonner à cause d’un souci à la cuisse droite (4-6, 3-6, 3-1 ab.). Novak Djokovic n’avait donc aucune raison de s’énerver, à l’inverse de Coco Gauff, battue mardi par Elina Svitolina (6-1, 6-2), et qui a évacué sa frustration en fracassant sa raquette dans les couloirs, à l'abri des regards.

I was on my way home. Heal well my friend. ❤️‍🩹 pic.twitter.com/wUwBy8oH9X — Novak Djokovic (@DjokerNole) January 28, 2026

« C'est vraiment triste de ne plus pouvoir s'isoler » Mais cette séquence n’a pas échappé aux caméras du tournoi, de quoi agacer encore plus l’Américaine. « J’ai essayé d'aller dans un endroit où ils ne le diffuseraient pas, mais ils l'ont évidemment fait. Peut-être qu'il faudrait en discuter, car j'ai l'impression que dans ce tournoi, le seul endroit privé dont nous disposons est le vestiaire », a-t-elle réagi. Un avis partagé par Novak Djokovic, s’interrogeant sur la prochaine étape. « Oui, j'ai vu ce qui est arrivé à Coco après son match. Je la comprends. Je sais ce que ça fait de casser une raquette, je l'ai fait à quelques reprises dans ma carrière. Je sais ce que c'est que d'être frustré, surtout après un match où on n'a pas été à la hauteur. Je suis d'accord avec elle. C'est vraiment triste de ne plus pouvoir s'isoler, se cacher et évacuer sa frustration, sa colère, sans être filmé. Mais on vit dans une société où le contenu est roi, donc c'est un débat plus profond », a confié le Serbe de 38 ans, rapporté par RMC.