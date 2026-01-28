Tennis : Elle propose une danse Tik Tok à Alcaraz devant son mec

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En ce moment se déroule le premier Grand Chelem de la saison de tennis : l’Open d’Australie. Vainqueur de son quart de finale, Carlos Alcaraz a réussi à se qualifier pour le dernier carré à Melbourne. L’aventure continue donc pour le joueur espagnol, qui n’a d’ailleurs pas manqué de recevoir une proposition inattendue en marge d’un autre match de cet Open d’Australie.

La saison va-t-elle commencer par un nouveau titre du Grand Chelem pour Carlos Alcaraz ? Actuellement à l’Open d’Australie, l’Espagnol est en course pour ajouter une nouvelle ligne à son palmarès. En effet, le voilà qualifier pour le dernier carré de ce Grand Chelem suite à sa victoire face à Alex De Minaur. Désormais, c’est la tête de série numéro 3 qui va se dresser sur la route d’Alcaraz. S’il veut rejoindre la finale de cet Open d’Australie, il faudra battre Alexander Zverev.

Alcaraz avance à l’Open d’Australie, Sabalenka aussi ! Carlos Alcaraz fait donc son bonhomme de chemin dans le tableau masculin de l’Open d’Australie et dans le même temps, c’est Aryna Sabalenka qui franchit elle aussi les étapes, elle qui s’est qualifiée également pour le dernier carré du tournoi du Grand Chelem. Alors que la Biélorusse affrontera prochainement Elina Svitolina, elle vient de se débarrasser d’Iva Jovic, balayant l’Américaine en deux sets 6-3, 6-0.