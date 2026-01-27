Fresque effacée, académie fermée... Djokovic puni par le pouvoir

Amadou Diawara

Novak Djokovic a soutenu les manifestations d'un opposant à la politique d'Aleksandar Vucic. Et le président de la Serbie a riposté à sa manière. En effet, Nole a vu une fresque à son effigie être noircie, l'une de ses académie être fermée et ses exploits être passés sous silence par certains médias locaux.

Andrej Josifovski, auto-surnommé Pijanista (le pianiste) sur son compte Instagram, a réalisé une énorme peinture murale dans les rues de Belgrade. Une œuvre à l'effigie de Novak Djokovic. Se définissant comme un activiste anti-gouvernemental, un opposant à la « politique dictatoriale » du président Aleksandar Vucic (Parti progressiste serbe, SNS), l'artiste se réjouit d'avoir le soutien de l'ancien numéro 1 mondial. « Novak a soutenu nos manifestations de plusieurs façons. Mais c'était discret, dans des likes ou des stories. À Wimbledon, il a fait le geste de la pompe et tout le monde savait ce qu'il y avait derrière. Ce jour-là, j'ai reçu plein de messages me disant : "Novak a pompé ! Novak a pompé !" Dès le lendemain - le 3 juillet 2025 -, j'ai fait ce dessin sur le mur et c'est vite devenu une tendance de venir se prendre en photo à côté », a confié Andrej Josifovski lors d'un entretien accordé à L'Equipe.

«J'ai eu du mal à l'imaginer noircissant Novak en pleine nuit» Dans la foulée, Andrej Josifovski a annoncé que Novak Djokovic et lui avaient été victime de représailles. « Le 21 octobre, quelques jours avant la commémoration de l'anniversaire du drame (le 1er novembre), un gars, sans doute payé par les autorités, a effacé tous les slogans anti-gouvernementaux sur les murs de la capitale. J'ai eu du mal à l'imaginer noircissant Novak en pleine nuit, mais c'est pourtant bien réel. J'ai immédiatement refait le dessin, qui a eu un plus grand impact encore que le premier. C'était comme une renaissance », a regretté Pijanista.