Carlos Alcaraz : Le pari totalement fou avec Kylian Mbappé !

Au Real Madrid, on attendait cette victoire depuis plus d'un an. En quatre confrontations avec le FC Barcelone, les Merengue s'étaient inclinés autant de fois la saison dernière. Sous la houlette de Xabi Alonso, la Casa Blanca est à nouveau victorieuse ce dimanche. Et ce grâce à Kylian Mbappé et Jude Bellingham. Carlos Alcaraz, star de la balle jaune, avait tout prévu.

Au même titre que Rafael Nadal, Carlos Alcaraz est un fervent supporter du Real Madrid. En bon socios du club merengue, le numéro 1 mondial du circuit ATP s'était exprimé ce dimanche matin en Espagne concernant le match qui était sur toutes les lèvres : le Clasico. Pour la première confrontation de la saison entre le Real Madrid et le FC Barcelone, Alcaraz s'est laissé prendre au jeu des pronostics.

Le Real Madrid enfin vainqueur de son bourreau de la saison dernière Carlos Alcaraz a eu le nez creux. Pour la réception du FC Barcelone au Santiago Bernabeu, le Real Madrid se devait de mettre un terme à l'hégémonie du Barça, bourreau des Madrilènes lors des quatre derniers Clasicos. Grâce à Kylian Mbappé et Jude Bellingham, tous deux buteurs, la Casa Blanca a enfin pris le meilleur sur le FC Barcelone de Lamine Yamal.