Nouveau transfert à l'OL : La surprise qui se prépare !

L’OL devrait se montrer plutôt actif sur le mercato cet hiver. Après l’arrivée d’Endrick, le club rhodanien va continuer à se renforcer en janvier. Les dirigeants lyonnais auraient d’ailleurs activé une nouvelle piste surprenante sur le marché des transferts, puisqu’ils cibleraient un certain Alpha Touré, qui évolue du côté du FC Metz.

L’OL a l’intention d’être plutôt actif sur le mercato en janvier. Le club rhodanien a déjà enregistré le prêt d’Endrick en provenance du Real Madrid. Et les dirigeants lyonnais ne devraient pas s’arrêter en si bon chemin. Les Gones compteraient offrir d’autres renforts à Paulo Fonseca pour la seconde partie de saison.

L'OL en pince pour Alpha Touré Et dans cette optique, l’OL aurait activé une piste surprenante sur le marché des transferts. D’après les informations d’Ekrem Konur, la formation lyonnaise serait dans la course pour recruter Alpha Touré. Le milieu de terrain de 19 ans serait estimé à 2M€ par le FC Metz, et son profil plairait à la direction rhodanienne.