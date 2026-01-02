Endrick : L’OL annonce déjà une mauvaise nouvelle !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Prêté sans option d’achat par le Real Madrid jusqu’à la fin de la saison, Endrick va devoir encore un peu patienter avant de pouvoir faire ses débuts avec l’OL. L’attaquant âgé de 19 ans ne sera pas dans le groupe contre l’AS Monaco samedi, ce qu’a confirmé Paulo Fonseca ce vendredi en conférence de presse.

Bien que son arrivée en provenance du Real Madrid ait été officialisée le 23 décembre dernier, Endrick ne pourra pas faire ses débuts avec l’OL ce samedi face à l’AS Monaco. Sous contrôle de la DNCG, Lyon doit respecter un délai de quatre jours pour les validations de contrat de ses recrues.

Endrick pas disponible contre Monaco Le mercato ayant ouvert ses portes le 1er janvier, Endrick ne sera pas autorisé à jouer cette rencontre. Présent en conférence de presse ce vendredi, Paulo Fonseca a confirmé que le joueur prêté par le Real Madrid « ne peut pas jouer à Monaco ». Un mal pour un bien, car l’attaquant âgé de 19 ans aura un peu plus de temps pour parfaire sa condition physique.