Surprise, un gros renfort arrive à l’OL ?

Pierrick Levallet

L’OL pourrait récupérer l’un de ses titulaires plus rapidement que prévu. A l’aube du début de la seconde partie de saison, Clinton Mata pourrait retrouver ses partenaires plus tôt que prévu. Le défenseur de 33 ans pourrait revenir en France en cas de défaite de l’Angola contre l’Egypte et d’élimination de la CAN.

Le mois de janvier s’annonce chargé du côté de l’OL. Le club rhodanien a un gros calendrier pour la reprise de la saison. Paulo Fonseca va donc naturellement vouloir compter sur ses principaux éléments, même si certains de ses cadres sont encore avec leurs équipes nationales respectives en train de disputer la CAN. Le coach portugais pourrait d’ailleurs récupérer l’un de ses titulaires plus tôt que prévu.

Clinton Mata, retour prématuré à l'OL ? Comme le rapporte Le Progrès, Clinton Mata pourrait en effet revenir prématurément à l’OL en cas de défaite de l’Angola contre l’Egypte. Les Plancas Negras sont troisièmes du groupe B avec deux points de retard sur l’Afrique du Sud. Une victoire est donc impérative pour pouvoir continuer l’aventure au Maroc. Une défaite ou un match nul scellerait en revanche le sort de Clinton Mata et de ses partenaires.