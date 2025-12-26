Medhi Benatia - OL : L’annonce totalement inattendue !

Malgré ses difficultés économiques, l’OL continue de surprendre sur le mercato. Pour Daniel Riolo, c’est notamment du aux relations de Michael Gerlinger, qu’il compare à un certain Medhi Benatia, directeur du football de l’OM.
C'est le patron du secteur sportif de l'OL. Michael Gerlinger réalise des merveilles compte tenu des moyens très limités des Gones. Après un mercato estival très réussi, les Lyonnais ont déjà frappé fort pour cet hiver avec l'arrivée d'Endrick, prêté par le Real Madrid. Et pour Daniel Riolo, Michael Gerlinger est de la trempe d'un Medhi Benatia, directeur du football de l'OM.
L'OL a trouvé son Benatia
« Moi la question c'est : Comment ils ont fait ? C'est un joueur international qui a très envie d'aller à la Coupe du monde. Un joueur du Real vient à Lyon, un club très mal en point l'été dernier, qui n'a quasiment plus d'argent dans les caisses. En soit, c'est déjà une information », assure-t-il sur le plateau de Génération After avant d’en rajouter une couche.
«C'est la même chose à l'OL qui un mec comme Michael Gerlinger»
« Il faut quand même savoir que dès la fin du mois d'août, Lyon était déjà sur le dossier du prêt d'Endrick. C'est un travail qui a pris pas mal de temps. Et c'est quand même assez satisfaisant de savoir que malgré les déboires récent, l'OL reste un club attractif et qui a encore des relations. On a souvent dit ça de l'OM avec Medhi Benatia qui, de par son passé de joueurs au Bayern et à la Juve, a un réseau pour contacter des joueurs. C'est la même chose à l'OL qui un mec comme Michael Gerlinger qui a connu du monde du fait qu'il a bossé au Bayern », ajoute Daniel Riolo.