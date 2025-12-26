Medhi Benatia - OL : L’annonce totalement inattendue !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Malgré ses difficultés économiques, l’OL continue de surprendre sur le mercato. Pour Daniel Riolo, c’est notamment du aux relations de Michael Gerlinger, qu’il compare à un certain Medhi Benatia, directeur du football de l’OM.

C'est le patron du secteur sportif de l'OL. Michael Gerlinger réalise des merveilles compte tenu des moyens très limités des Gones. Après un mercato estival très réussi, les Lyonnais ont déjà frappé fort pour cet hiver avec l'arrivée d'Endrick, prêté par le Real Madrid. Et pour Daniel Riolo, Michael Gerlinger est de la trempe d'un Medhi Benatia, directeur du football de l'OM.

L'OL a trouvé son Benatia « Moi la question c'est : Comment ils ont fait ? C'est un joueur international qui a très envie d'aller à la Coupe du monde. Un joueur du Real vient à Lyon, un club très mal en point l'été dernier, qui n'a quasiment plus d'argent dans les caisses. En soit, c'est déjà une information », assure-t-il sur le plateau de Génération After avant d’en rajouter une couche.