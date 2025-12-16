Vente OL : Le règlement de comptes en direct, rendez-vous au tribunal ?

A l’approche des fêtes de fin d’année, OL Group annonçait qu’Eagle Football et John Textor devenaient actionnaires majoritaires de l’Olympique Lyonnais. Une énorme page se tournait après des décennies passées à la tête du club pour Jean-Michel Aulas, pris en grippe par Textor ces dernières heures. De quoi engendrer le courroux du dirigeant français.
A la fin de l’année 2022, l’OL rejoignait la galaxie John Textor. Comme Crystal Palace et Botafogo à l’époque, l’Olympique Lyonnais finissait sous la coupe de l’homme d’affaires américain. Néanmoins, les deux années ne se sont pas soldées par de grandes réussites. Pire, la DNCG avait relégué le club rhodanien en Ligue 2 de manière administrative au printemps dernier avant que Michelle Kang ne reprenne le relais et inverse la situation.
«Depuis deux ou trois ans, il n’y a pas une semaine sans que j’aie un problème urgent qui concerne Jean-Michel»
Ex-patron de l’OL, John Textor a lavé son linge sale en public au cours d’une interview accordée à RMC lundi soir. Jean-Michel Aulas, son prédécesseur et président emblématique de l’institution lyonnaise, en a pris pour son grande. « Depuis deux ou trois ans, il n’y a pas une semaine sans que j’aie un problème urgent qui concerne Jean-Michel. Je n’aurais rien dû lui acheter. J’ai été contraint de prendre la direction de ce club, de régler la situation. Et depuis le 30 juin 2025, tous les changements que vous voyez, la réduction de la masse salariale, la réduction des dépenses, rendre le club viable financièrement… Tout ça a été fait. Le club était insolvable. Après 36 ans de sa présidence, le club ne tenait plus sur ses deux jambes. Nous l’avons ramené à l’équilibre le 30 juin, nous l’avons ramené en Ligue Europa, ce qui n’était plus arrivé depuis un moment ».
«La justice a donné systématiquement raison à Holnest dans toutes les procédures engagées»
Ces propos ne sont pas restés longtemps sans réponse. Sur LinkedIn, par le biais de sa société Holnest, Jean-Michel Aulas a remis l’église au centre du village en prévoyant même d’entamer une action judiciaire si nécessaire. « Les déclarations récentes de John Textor relèvent d’une tentative de diversion et d’une présentation dénaturée des faits. Contrairement à ce qui est affirmé, l’ensemble de la situation économique et financière de l’Olympique Lyonnais, société cotée en bourse et avec des comptes certifiés, était parfaitement connu au moment de la cession. John Textor, assisté par ses banquiers d’affaires, disposait de tous les éléments d’appréciation nécessaires et a fait ses propres choix de gestion, dont il assume aujourd’hui l’entière responsabilité (…) La justice a donné systématiquement raison à Holnest dans toutes les procédures engagées. Holnest prend acte des nouvelles déclarations de John Textor et en tirera, le cas échéant, toutes les conséquences de droit ».