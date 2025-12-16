Vente OL : Le règlement de comptes en direct, rendez-vous au tribunal ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

A l’approche des fêtes de fin d’année, OL Group annonçait qu’Eagle Football et John Textor devenaient actionnaires majoritaires de l’Olympique Lyonnais. Une énorme page se tournait après des décennies passées à la tête du club pour Jean-Michel Aulas, pris en grippe par Textor ces dernières heures. De quoi engendrer le courroux du dirigeant français.

A la fin de l’année 2022, l’OL rejoignait la galaxie John Textor. Comme Crystal Palace et Botafogo à l’époque, l’Olympique Lyonnais finissait sous la coupe de l’homme d’affaires américain. Néanmoins, les deux années ne se sont pas soldées par de grandes réussites. Pire, la DNCG avait relégué le club rhodanien en Ligue 2 de manière administrative au printemps dernier avant que Michelle Kang ne reprenne le relais et inverse la situation.

«Depuis deux ou trois ans, il n’y a pas une semaine sans que j’aie un problème urgent qui concerne Jean-Michel» Ex-patron de l’OL, John Textor a lavé son linge sale en public au cours d’une interview accordée à RMC lundi soir. Jean-Michel Aulas, son prédécesseur et président emblématique de l’institution lyonnaise, en a pris pour son grande. « Depuis deux ou trois ans, il n’y a pas une semaine sans que j’aie un problème urgent qui concerne Jean-Michel. Je n’aurais rien dû lui acheter. J’ai été contraint de prendre la direction de ce club, de régler la situation. Et depuis le 30 juin 2025, tous les changements que vous voyez, la réduction de la masse salariale, la réduction des dépenses, rendre le club viable financièrement… Tout ça a été fait. Le club était insolvable. Après 36 ans de sa présidence, le club ne tenait plus sur ses deux jambes. Nous l’avons ramené à l’équilibre le 30 juin, nous l’avons ramené en Ligue Europa, ce qui n’était plus arrivé depuis un moment ».