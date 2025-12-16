Clash à l’OL  : Le problème d’argent !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le passage de John Textor risque de rester dans la mémoire collective à Lyon, mais pas pour les bonnes raisons. L’homme d’affaires américain a été à la tête de l’OL pendant deux ans après le rachat du club un temps affilié à Jean-Michel Aulas par Eagle Group. Sur les ondes de RMC, l’ex-patron de l’Olympique Lyonnais s’en est ouvertement pris à Aulas.

Entre 1987 et 2022, Jean-Michel Aulas était le président de l’Olympique Lyonnais. Le patron emblématique du club qui a enchaîné sept titres de champion de France entre 2002 et 2008 cédait la plupart de ses parts à Eagle Football en décembre 2022. John Textor devenait alors l’actionnaire majoritaire de l’OL. Une ère peu fructueuse pour le club rhodanien.

«Je n’aurais rien dû lui acheter» En un peu plus de deux ans, le business de l’homme d’affaires américain à l’OL n’a pas pris et a même mis le club dans une situation critique. Sans l’intervention de Michelle Kang qui ne s’occupait que de l’équipe féminine à l’époque, l’Olympique Lyonnais aurait été administrativement relégué en Ligue 2 en fin de saison dernière. De passage sur la fréquence radio de RMC, John Textor a réglé ses comptes avec Jean-Michel Aulas. « Depuis deux ou trois ans, il n’y a pas une semaine sans que j’aie un problème urgent qui concerne Jean-Michel. Je n’aurais rien dû lui acheter. J’ai été contraint de prendre la direction de ce club, de régler la situation ».