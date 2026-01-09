Nouvelle histoire d’amour : La grande annonce de Zidane !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Largement pressenti pour venir prendre la succession de Didier Deschamps à la tête de l'équipe de France après la Coupe du Monde 2026, Zinedine Zidane pourrait donc vivre une nouvelle histoire d'amour avec les Bleus. D'autant que l'ancien numéro 10 affiche depuis déjà plusieurs années sa détermination à récupérer ce poste, comme ce fut le cas en 2022.

Zinedine Zidane prochain sélectionneur de l'équipe de France, c'est déjà une certitude ? Libre de tout contrat depuis son départ du Real Madrid en 2021, Zizou semble patiemment attendre depuis tout ce temps que la place se libère sur le banc des Bleus, et c'est bientôt chose faite puisque Didier Deschamps a officialisé il y a un an qu'il quitterait ses fonctions après la Coupe du Monde 2026. Et de son côté, dès 2022 dans les colonnes de L'EQUIPE, Zidane affichait son envie de vivre une nouvelle histoire d'amour avec l'équipe de France.

Zidane rêve de reprendre son histoire avec les Bleus « J’en ai envie, bien sûr. Je le serai, je l’espère, un jour. Quand ? Ça ne dépend pas de moi. Mais j’ai envie de boucler la boucle avec l’équipe de France. J’ai connu cette équipe de France en tant que joueur. Et c’est la plus belle des choses qui me soient arrivées ! (Il met sa main sur son cœur.)Mais vraiment ! C’est le summum. Et donc, comme j’ai vécu ça et qu’aujourd’hui je suis entraîneur, l’équipe de France est bien ancrée dans ma tête », annonçait clairement Zinedine Zidane.