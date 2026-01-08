Zinedine Zidane est «Marseillais» : Il snobe France et l’Algérie pour Marseille !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Enfant de la Castellane, dans les quartiers Nord de Marseille, Zinedine Zidane garde un lien profond avec sa ville natale. En 2006, dans un entretien accordé au magazine Psychologies, le champion du monde tricolore avouait se sentir davantage Marseillais que Français ou bien Algérien, le pays d'origine de ses parents.

Natif de Marseille, Zinedine Zidane n’a jamais joué à l’OM, partant durant sa jeunesse à l’AS Cannes avant d’évoluer sous les couleurs de Bordeaux de la Juventus et du Real Madrid. Mais cela n’empêche pas l’ancien meneur de jeu ce conserver un lien fort avec la cité phocéenne.

« J’aime retourner à Marseille » « Quand je ne suis pas à Madrid ou en déplacement, je file à Rodez, là où mon épouse est née. J’aime aussi retourner à Marseille, mais c’est différent », confiait-il en 2024, dans un entretien accordé au site EnVols.