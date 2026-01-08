Zinedine Zidane est «Marseillais» : Il snobe France et l’Algérie pour Marseille !

Enfant de la Castellane, dans les quartiers Nord de Marseille, Zinedine Zidane garde un lien profond avec sa ville natale. En 2006, dans un entretien accordé au magazine Psychologies, le champion du monde tricolore avouait se sentir davantage Marseillais que Français ou bien Algérien, le pays d'origine de ses parents.
Natif de Marseille, Zinedine Zidane n’a jamais joué à l’OM, partant durant sa jeunesse à l’AS Cannes avant d’évoluer sous les couleurs de Bordeaux de la Juventus et du Real Madrid. Mais cela n’empêche pas l’ancien meneur de jeu ce conserver un lien fort avec la cité phocéenne.
« J’aime retourner à Marseille »
« Quand je ne suis pas à Madrid ou en déplacement, je file à Rodez, là où mon épouse est née. J’aime aussi retourner à Marseille, mais c’est différent », confiait-il en 2024, dans un entretien accordé au site EnVols.
« Marseille, c’est là où je suis né, là où j’ai grandi, là où j’ai le plus de souvenirs »
Et quelques années auparavant, Zinedine Zidane allait même plus loin sur son rapport avec sa ville natale, avouant se sentir davantage Marseillais que Français ou Algérien, pays dont est originaire ses parents. « De partout… mais plutôt marseillais, déclarait Zizou en 2006, auprès du magazine Psychologies. Parce que c’est là où je suis né, là où j’ai grandi, là où j’ai le plus de souvenirs, c’est là que j’ai commencé à taper dans un ballon. Ces souvenirs sont gravés dans ma tête. Il faut toujours revenir à ses origines, à son quartier, aux gens que l’on a aimés. Ça vous fait garder les pieds sur terre. »