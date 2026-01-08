«Je vais à Marseille», l’annonce inattendue de Zidane !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Natif de Marseille où ses parents vivent toujours, Zinedine Zidane est régulièrement de passage dans la région afin de rendre visite à sa famille. Et c'est également l'occasion pour lui de retomber sur ses plus vieux trophées, puisque Zidane annonce qu'ils sont tous conservés en sécurité chez ses parents plutôt qu'à son domicile de Madrid.

En juin 2022, alors qu'il accordait une grande interview à L'EQUIPE à l'occasion de ses 50 ans, Zinedine Zidane faisait notamment une annonce pour le moins inattendue sur les trophées majeurs remportés au cours de sa carrière de joueur. L'ancien numéro 10 des Bleus confiait avoir tout laissé au domicile de ses parents, à Marseille, par peur de les égarer ou de les offrir s'il les avait avec lui dans sa demeure de Madrid.

Zidane ne garde rien chez lui « Ma première couverture de L’EQUIPE en 1993 avec Bordeaux ? Je l’ai déjà. Elle est chez mes parents. Ils gardent tout. Même une entrée au stade, ils l’ont conservée ! Rien n’est perdu avec ma maman. Vingt ou trente ans après, je retrouve des affaires. Elle est impressionnante : les maillots, les crampons qu’on trouve dans ses cagibis. De Bordeaux à l’équipe de France, j’ai déjà remis la main sur certaines pièces dont je ne savais même plus qu’elles existaient. La récupérer à Madrid ? Surtout pas ! Même mes enfants ne peuvent pas (sourire). Mes parents ont tout mis en lieu sûr », indique Zinedine Zidane, qui précise que même son Ballon d'Or remporté en 1998 se trouve à Marseille, chez ses parents, où il se rend régulièrement.