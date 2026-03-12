«Un dictateur» débarque en Ligue 1 : Ils commencent déjà à trembler dans le vestiaire

Alors que la fin de saison approche, certains clubs de Ligue 1 n’hésitent pas à changer pour tenter de relever la tête dans le sprint final. C’est ainsi qu’on a pu voir du mouvement sur un banc de touche. Un nouvel entraîneur est arrivé, mais voilà que ça ne ferait pas forcément rire ses nouveaux joueurs.
Quels seront les clubs relégués en Ligue 2 à la fin de la saison ? Bien évidemment, tout le monde veut éviter cette catastrophe et c’est ainsi que le FC Nantes a tenté un électrochoc pour tenter d’inverser la vapeur. Actuellement à la 17ème place, les Canaris vont finir la saison avec un nouvel entraîneur : Vahid Halilhodzic. « Le FC Nantes annonce la mise à l’écart d’Ahmed Kantari à la tête du groupe professionnel et le remercie pour son implication tout au long de sa mission. Il est remplacé par Vahid Halilhodzic jusqu’à la fin de saison », a-t-on pu lire dans le communiqué du FC Nantes.
« Lui c’est un dictateur »
Et voilà qu’avec Vahid Halilhodzic, ça ne devrait pas rigoler au FC Nantes. Il faut dire que celui qui revient sur le banc des Canaris est précédé d’une réputation très dure. Au micro de RMC, Souleymane Diawara a notamment confié : « Moi, sur le court terme, je dirais que ça peut le faire. Mais est-ce que Vahid Halilhodzic n’est pas dépassé aussi ? Là, maintenant c’est un nouveau football. Est-ce que les joueurs vont adhérer ? Parce que lui c’est un dictateur quand même Vahid, les méthodes sont un peu dures. La nouvelle génération, je ne suis pas sûr qu’elle va accepter ça ».
« Ça ne fait aussi pas vraiment rire les joueurs »
Vahid Halilhodzic devrait donc en demander beaucoup à ses joueurs pour la fin de saison. Et voilà que dans le vestiaire du FC Nantes, l’ambiance ne serait pas à la rigolade face à ce nouvel entraîneur. « Le nouveau cadre va être vite dessiné. De ce qu’on m’a dit, ça ne fait aussi pas vraiment rire les joueurs qui eux connaissent la réputation de Vahid et s’attendent à vivre deux mois dans une mission qui va être sévère », a fait savoir le journaliste Pierre-Yves Leroux sur RMC.