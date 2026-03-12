«Un dictateur» débarque en Ligue 1 : Ils commencent déjà à trembler dans le vestiaire

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Alors que la fin de saison approche, certains clubs de Ligue 1 n’hésitent pas à changer pour tenter de relever la tête dans le sprint final. C’est ainsi qu’on a pu voir du mouvement sur un banc de touche. Un nouvel entraîneur est arrivé, mais voilà que ça ne ferait pas forcément rire ses nouveaux joueurs.

Quels seront les clubs relégués en Ligue 2 à la fin de la saison ? Bien évidemment, tout le monde veut éviter cette catastrophe et c’est ainsi que le FC Nantes a tenté un électrochoc pour tenter d’inverser la vapeur. Actuellement à la 17ème place, les Canaris vont finir la saison avec un nouvel entraîneur : Vahid Halilhodzic. « Le FC Nantes annonce la mise à l’écart d’Ahmed Kantari à la tête du groupe professionnel et le remercie pour son implication tout au long de sa mission. Il est remplacé par Vahid Halilhodzic jusqu’à la fin de saison », a-t-on pu lire dans le communiqué du FC Nantes.

Bon retour à la maison, Coach Vahid 🏠 pic.twitter.com/A469VD1STx — FC Nantes (@FCNantes) March 11, 2026

« Lui c’est un dictateur » Et voilà qu’avec Vahid Halilhodzic, ça ne devrait pas rigoler au FC Nantes. Il faut dire que celui qui revient sur le banc des Canaris est précédé d’une réputation très dure. Au micro de RMC, Souleymane Diawara a notamment confié : « Moi, sur le court terme, je dirais que ça peut le faire. Mais est-ce que Vahid Halilhodzic n’est pas dépassé aussi ? Là, maintenant c’est un nouveau football. Est-ce que les joueurs vont adhérer ? Parce que lui c’est un dictateur quand même Vahid, les méthodes sont un peu dures. La nouvelle génération, je ne suis pas sûr qu’elle va accepter ça ».