Sa première fois avec Zidane, c'est le choc

Zinedine Zidane est né à Marseille et a grandi dans la cité phocéenne avant de s'exiler à Cannes pour le lancement de sa carrière de footballeur professionnel. A l'adolescence, ZZ ne jurait que par Francis Cabrel, star de la variété française qui a bercé ses journées. Un choc pour Frédéric Hermel au moment de faire un peu de route avec Zidane pour la première fois. Il raconte.

Frédéric Hermel a pris sa plus belle plume pour relater la vie privée et professionnelle de Zinedine Zidane dans un ouvrage intitulé : Zidane, paru dans les librairies en 2019. Le correspondant de RMC et de L'Equipe à Madrid a entamé une relation purement due au travail dans un premier temps au moment du transfert de Zidane au Real Madrid en 2001 avant de jouir d'une tout autre proximité avec le champion du monde 98.

«Je monte dans la voiture du footballeur» Dans son ouvrage en question, Frédéric Hermel a notamment divulgué un moment spécial passé dans la voiture de Zinedine Zidane dans laquelle il montait pour la première fois au début des années 2000. Et là, ce fut le choc. « Je monte dans la voiture du footballeur. Nous partons ensemble en direction d'un studio d'enregistrement situé au nord de la capitale espagnole. (...) Une petite demi-heure de route nous sépare du lieu de rendez-vous. Dès qu'il a mis le contact, la mélodie s'est enclenchée. C'est Francis Cabrel, le chanteur préféré de la star . L'album n'est pas du tout récent, les airs sont très connus. Nous sommes dans les grands classiques ».

«Quand je l'ai rencontré par la suite, cela m'a vraiment fait plaisir, un peu bizarre aussi» « Zizou » lui a raconté le lien fort qui l'unit à Francis Cabrel depuis son adolescence. « A 15 ans, je n'écoutais que lui. Tout le temps. Quand je l'ai rencontré par la suite, cela m'a vraiment fait plaisir, un peu bizarre aussi ». Et cette affection pour les rythmes du conteur français est tout à fait appréciée par Frédéric Hermel.