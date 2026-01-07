Zidane change d’équipe : Le départ historique à l’étranger !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Nouveau venu chez les Fennecs, Luca Zidane vit des débuts parfaits avec l’Algérie, qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe d’Afrique des Nations après sa victoire contre la RD Congo (1-0). Le fils de Zizou, qui n’a toujours pas encaissé le moindre but, est d’ailleurs entré dans l’histoire.

Passé par les sélections jeunes de l'équipe de France (U16 à U20), Luca Zidane a changé de nationalité sportive afin de pouvoir porter le maillot de l’Algérie. Alors qu’il participe actuellement à sa première CAN, le fils de Zizou pouvait difficilement imaginer de meilleurs débuts avec les Fennecs, qualifiés pour les quarts de finale sans aucun but encaissé.

Débuts fracassants pour Luca Zidane Et c’est un record comme l’a souligné Stats du Foot sur X. Avec son nouveau clean sheet contre la RD Congo (1-0), Luca Zidane est devenu le premier gardien de l'histoire à n’avoir encaissé aucun but lors des trois premiers matchs de sa carrière avec l'Algérie à la Coupe d'Afrique des Nations.