Zinedine Zidane avec sa femme : Le grand moment à l’étranger !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

C’est une qualification décrochée dans les dernières minutes de la prolongation qui n’a pas laissé insensible Zinedine et Véronique Zidane. Présent au Maroc pour assister à la rencontre de leur fils Luca avec l’Algérie, le couple a explosé de joie après le but d’Adil Boulbina face à la RD Congo (1-0).

L’Algérie s’est fait peur ce mardi, en attendant les prolongations pour venir à bout de la RD Congo (1-0) en huitième de finale de la CAN. Adil Boulbina a permis aux siens de l’emportant après avoir inscrit l’unique but de la rencontre à la 119e minute, dans la foulée de son entrée en jeu, pour le plus grand plaisir de Zinedine Zidane.

La joie de Zinedine Zidane et sa femme sur le but Algérien 😍🇩🇿 pic.twitter.com/VROUygSrm2 — La Vague Verte ⭐️🇩🇿⭐️ (@la_vagueverte) January 6, 2026

Zinedine Zidane explose de joie avec sa femme Présent en tribune aux côtés de sa femme Véronique pour assister à la rencontre des Fennecs, où évolue désormais leur fils Luca, le couple Zidane a explosé de joie à la fin du match comme on a pu le constater dans des images qui ont été partagées sur les réseaux sociaux.