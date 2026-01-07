Pierre Ménès : «Je l’aime beaucoup», le coup de foudre à la télévision !

Pierrick Levallet

Pierre Ménès ne compte plus beaucoup d’amis dans le monde de la télévision depuis sa polémique avec Marie Portolano. Cyril Hanouna ne lui a toutefois jamais tourné le dos. L’animateur de Tout Beau Tout Neuf sur W9 a toujours considéré l’ancien journaliste de Canal+. Ce dernier n’a donc pas manqué de lui déclarer sa flamme.

«C’est le public qui a raison» « Cyril [Hanouna] est clivant de par son style. Il y a des gens qui peuvent le trouver outrancier, vulgaire, un peu dictatorial avec ses chroniqueurs, trop de droite pour certains, trop juif pour d’autres... Tu mets tout ça dans une lessiveuse et tu obtiens le portrait-robot négatif qu’a Cyril. Après, je suis assez pragmatique au niveau de la télé. C’est le public qui a raison. Et ce n’était pas scellé dans le marbre qu’en quittant C8 pour W9, il emmène avec lui ses fans. Et l’émission est maintenant régulièrement à 1,8 millions tous les soirs et je pense qu’elle va bientôt réatteindre les 2 millions » a d’abord lancé Pierre Ménès sur sa chaîne YouTube Pierrot Le Foot.