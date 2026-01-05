OM : Pierre Ménès dit stop, le réglement de comptes !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Nouveau coup d'arrêt au Vélodrome pour l'OM dans cette campagne de Ligue 1. Battus contre le FC Nantes dimanche après-midi, le club phocéen laisse filer le PSG et le RC Lens en haut du classement. De quoi permettre à Pierre Ménès de tirer la sonnette d'alarme à propos de la méthode Roberto De Zerbi et la gestion qu'il ne comprend pas pleinement à l'Olympique de Marseille.

A l'Olympique de Marseille, l'heure n'est pas à la crise puisque l'équipe marseillaise restait sur trois succès de rang en Ligue des champions, en Ligue 1 et en Coupe de France avant la trêve hivernale. Cette coupure pour les fêtes de fin d'année n'ont pas fait du bien à l'OM puisque les hommes de Roberto De Zerbi ont raté leur retour à la compétition.

«Je n'ai jamais pleinement participé à la hype De Zerbi» Dimanche, l'OM s'est incliné contre le FC Nantes en infériorité numérique (0-2) à l'Orange Vélodrome après les expulsions d'Arthur Vermeeren et de Bilal Nadir et figure donc à 8 points du leader lensois au classement de Ligue 1. Dans son Face à Pierrot, rubrique où il interagit avec ses internautes sur sa chaîne YouTube, Pierre Ménès a vidé son sac sur Roberto De Zerbi. « On pourra au moins me reconnaître que je n'ai jamais pleinement participé à la hype De Zerbi. Ni en terme de choix techniques ni en terme de comm. Je suis loin d'être fan de cet entraîneur. Ses résultats sont pour le moins irrégulier. C'est terrible quand tu as une équipe qui vise clairement a minima la deuxième place du championnat de faire 2-2 contre Angers et Toulouse et de se faire taper 2-0 par Nantes. Ce sont quand même trois équipes qui sont quasiment supposées jouer le maintien ».