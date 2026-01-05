OM - «On va partir…» : De Zerbi veut tourner la page !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Pour son retour, l'OM a subi une terrible défaite à domicile face au FC Nantes au Vélodrome. Une défaite marquée par deux cartons rouges qui n'arrange pas les affaires du club de la cité phocéenne au classement. Roberto De Zerbi veut pourtant déjà se concentrer sur le prochain rendez-vous face au PSG jeudi.

L'OM ne commence pas l'année 2026 de la meilleure des façons. Face à la lanterne rouge nantaise, le club a vécu un match compliqué et a fini par s'incliner (0-2). Une très mauvaise nouvelle dans le cadre de la bagarre pour le classement de Ligue 1 mais cela n'empêche pas Roberto De Zerbi et ses hommes de se tourner vers le prochain rendez-vous.

De Zerbi pense déjà au PSG Interrogé après la défaite de son équipe, Roberto De Zerbi a concédé évidemment la mauvaise opération de l'OM. Mais il pense déjà au prochain match. « La journée fait mal car on a perdu un match qui aurait pu nous permettre de prendre de l'avance sur Lille. Mais on va partir au Koweït jouer jeudi un trophée (le Trophée des champions) contre l'équipe la plus forte d'Europe (le PSG) » déclare-t-il, rapporté par L'Equipe.