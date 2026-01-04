Roberto De Zerbi : La déclaration d'amour en plein direct

Axel Cornic

Après une période très compliquée, où les entraineurs se sont succédé sur le banc, l’Olympique de Marseille a décidé de miser sur la stabilité avec Roberto De Zerbi. Et pour le moment ça marché bien, puisque l’entraineur italien a totalement relancé l’engouement autour du club phocéen.

A Marseille, on manquait surement d’un entraineur capable de faire l’unanimité. Depuis André Villas-Boas, parti en 2021, aucun n’est resté plus d’une saison. Mais c’est terminé, puisque Roberto De Zerbi est là depuis un an et demi et l’OM compte bien poursuivre avec lui au moins jusqu’en 2027.

C’est l’amour fou Lors de sa dernière conférence de presse, Pablo Longoria avait confirmé cette tenance, même s’il n’a pas souhaité évoquer une éventuelle prolongation de contrat. « J’espère qu’il restera longtemps au club, qu’il sera mon entraîneur tout au long de mon passage à l’OM » avait déclaré le président de l’OM.