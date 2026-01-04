OM : Rendez-vous aux Etats-Unis... avec Messi ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Et si Facundo Medina parvenait enfin à vivre une expérience mondiale avec l'Argentine. N'ayant pas pris part à la fête de l'Albiceleste au Qatar lors de l'édition précédente, le défenseur de l'OM postule pour une convocation avec l'Argentine en Amérique du nord à la fin de la saison. Une relation avec Lionel Messi ? C'est validé à une condition...

Au Qatar, Facundo Medina n'était pas du voyage et de la partie lorsque Lionel Messi a soulevé la Coupe du monde en 2022 avec l'Albiceleste au Lusail Stadium au grand dam de Kylian Mbappé et des Bleus battus aux tirs au but au terme d'un finish d'anthologie (3-3 puis 2-4 aux tirs au but). L'international argentin avait cependant fêté le succès de ses compatriotes dans le vestiaire du RC Lens et aimerait en être pour le prochain mondial qui se déroulera entre le 11 juin et 19 juillet prochain aux Etats-Unis, au Canada ainsi qu'au Mexique.

«Si je peux aller au Mondial, ce serait génial» « Il reste 4-5 mois, ça dépend de moi. Si je peux aller au Mondial, ce serait génial, sinon je serai le premier supporter de l'Argentine. Inconsicemment, on y pense, mais moi, je pense d'abord au match de dimanche ». Voici le message que livrait Facundo Medina en conférence de presse vendredi en marge de la réception du FC Nantes au Vélodrome ce dimanche. Le polyvalent défenseur de l'OM se doit de revenir en forme afin de vivre son rêve américain.