OM : Aubameyang craque, ça vire au clash !

Touché musculairement parlant au moment de rallier le Maroc avec sa sélection nationale, Pierre-Emerick Aubameyang a tenu à ne pas manquer ce rendez-vous très spécial pour lui qui, à 36 ans, pourrait avoir disputer sa dernière Coupe d'Afrique des nations. Et pourtant, il a été injustement décrié par les supporters gabonais et les observateurs d'après Yoro Mangara. Le règlement de comptes à la radio. Explications.

Pourtant diminué à cause d'une lésion musculaire, Pierre-Emerick Aubameyang s'est tout de même rendu au Maroc fin décembre dans l'optique de prendre part à la Coupe d'Afrique des nations avec le Gabon. Sa participation dès l'entrée en lice des Léopards face au Cameroun (0-1) a engendré une polémique entre l'OM et la sélection gabonaise puisqu'un accord aurait été convenu entre les parties concernées pour qu'il ne soit utilisé qu'à compter dès la deuxième rencontre de la phase de poules contre le Mozambique (2-3).

«Il arrive rincé et pourtant il veut défendre les couleurs de son pays» Témoignant du bruit l'entourant pendant cette phase de poules, avec un retour prématuré à Marseille, Pierre-Emerick Aubameyang publiait le message suivant sur son compte X personnel. « Je pense que les problèmes de l'équipe sont bien plus profonds que la petite personne que je suis ». Ces dernières heures, Yoro Mangara a pris la parole sur le traitement médiatique injuste à ses yeux concernant l'attaquant de l'Olympique de Marseille pendant cette Coupe d'Afrique des nations. Le consultant de Radio Foot a défendu Aubameyang sur RFI. « Quand Aubameyang signe à 36 ans à l'OM, ce n'était pas pour faire tous les matchs. Malheureusement, Gouiri se blesse et il joue tous les matchs et il se blesse. Il arrive rincé (ndlr à la CAN) et pourtant il veut défendre les couleurs de son pays ».