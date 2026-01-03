Aubameyang : Le verdict est annoncé à l’OM !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

De retour après un CAN très compliquée, marquée par une gêne à une cuisse et une petite polémique autour de sa gestion par le Gabon, Pierre-Emerick Aubameyang est de retour à l’OM. Il pourrait même enchaîner dès dimanche lors de la réception du FC Nantes, rencontre pour laquelle il est pressenti pour être titulaire.

La trêve hivernale n’aura pas été de tout repos pour Pierre-Emerick Aubameyang. Sa gestion a été au cœur des tensions entre son club et sa sélection, l’OM reprochant au Gabon de l’avoir fait jouer contre le Cameroun (1-0), alors qu’il avait été touché à la cuisse face à l’AS Monaco (1-0). L’attaquant âgé de 36 ans a ensuite été remis à la disposition de son club après la défaite contre le Mozambique (2-3), synonyme d’élimination pour les Panthères.

Aubameyang mis à l’écart de l’équipe nationale Ce qui pourrait être la dernière rencontre avec sa sélection de Pierre-Emerick Aubameyang, jugé comme un des principaux responsables de l’échec du Gabon. « Compte tenu de la prestation déshonorante des Panthères à la CAN, le gouvernement décide de la dissolution du staff technique, de la suspension de l’équipe nationale jusqu’à nouvel ordre, de la mise à l’écart des joueurs Bruno Ecuele Manga et Pierre-Emerick Aubameyang », a annoncé Simplice-Désiré Mamboula, ministre des Sports gabonais, sur Gabon Télévisions.