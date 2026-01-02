Retour d’un attaquant : L’OM annonce une grosse surprise !

Forfait pour le dernier match du Gabon, qui était d’ores et déjà éliminé de la Coupe d’Afrique des Nations, Pierre-Emerick Aubameyang est retourné à Marseille mardi dernier et pourrait rapidement rejouer avec l’OM. Bien qu’il ressentait une gêne à une cuisse, Roberto De Zerbi a annoncé ce vendredi en conférence de presse qu’il y a des chances qu’il participe à la réception du FC Nantes dimanche.
Arrivé tardivement en raison d’une douleur à la cuisse gauche, Pierre-Emerick Aubameyang a écourté son séjour au Maroc, où se déroule actuellement la Coupe d’Afrique des Nations. Le Gabon ayant été éliminé après seulement deux matchs disputés, l’attaquant âgé de 36 ans a été autorisé à revenir plus vite que prévu à Marseille, sans participer à la dernière rencontre des Panthères, mercredi contre la Côte d’Ivoire (2-3).
Aubameyang déjà disponible contre Nantes
« Depuis son arrivée, nous étions dans un protocole, établi avec son club de l'Olympique de Marseille. À partir du moment où, sur le plan du résultat et de la qualification, le Gabon n'avait plus rien à jouer, nous nous sommes remis d'accord avec son club pour le remettre à sa disposition, et qu'il puisse continuer des soins », a expliqué Thierry Mouyouma, sélectionneur du Gabon, mardi. Si on pouvait imaginer qu’il ne serait pas disponible pour cette rencontre, Pierre-Emerick Aubameyang pourrait finalement retrouver les terrains dès dimanche.
« Il pourrait jouer dimanche »
En effet, Roberto De Zerbi a indiqué ce vendredi en conférence de presse qu’il pourrait jouer lors du match entre l’OM et le FC Nantes dimanche après-midi : « Oui, il pourrait jouer dimanche. Les critiques viennent du Gabon, nous on n’a jamais critiqué. Au delà du joueur exceptionnel qu'il est, on ne peut pas critiquer la personne qu'il est. Aubameyang est parti avec un problème à la jambe. On avait envoyé un kiné pour qu'il puisse le soigner là-bas. J'ai vu aussi qu'il y avait des polémiques avec le sélectionneur du Gabon, mais je ne veux pas en parler parce que ça ne me regarde pas. Oui, après-demain il pourrait déjà jouer. »