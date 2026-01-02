Retour d’un attaquant : L’OM annonce une grosse surprise !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Forfait pour le dernier match du Gabon, qui était d’ores et déjà éliminé de la Coupe d’Afrique des Nations, Pierre-Emerick Aubameyang est retourné à Marseille mardi dernier et pourrait rapidement rejouer avec l’OM. Bien qu’il ressentait une gêne à une cuisse, Roberto De Zerbi a annoncé ce vendredi en conférence de presse qu’il y a des chances qu’il participe à la réception du FC Nantes dimanche.

Arrivé tardivement en raison d’une douleur à la cuisse gauche, Pierre-Emerick Aubameyang a écourté son séjour au Maroc, où se déroule actuellement la Coupe d’Afrique des Nations. Le Gabon ayant été éliminé après seulement deux matchs disputés, l’attaquant âgé de 36 ans a été autorisé à revenir plus vite que prévu à Marseille, sans participer à la dernière rencontre des Panthères, mercredi contre la Côte d’Ivoire (2-3).

Aubameyang déjà disponible contre Nantes « Depuis son arrivée, nous étions dans un protocole, établi avec son club de l'Olympique de Marseille. À partir du moment où, sur le plan du résultat et de la qualification, le Gabon n'avait plus rien à jouer, nous nous sommes remis d'accord avec son club pour le remettre à sa disposition, et qu'il puisse continuer des soins », a expliqué Thierry Mouyouma, sélectionneur du Gabon, mardi. Si on pouvait imaginer qu’il ne serait pas disponible pour cette rencontre, Pierre-Emerick Aubameyang pourrait finalement retrouver les terrains dès dimanche.